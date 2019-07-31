Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T11:10Z
https://ria.ru/20190731/1557034554.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Сибиряк получил пожизненный срок за убийство пасынка, не хотевшего учиться

Вчера, 11:10
642
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Забайкальского края, который пьяным до смерти забил пятилетнего сына своей сожительницы за то, что тот не хотел учиться читать.
Как сообщает в среду СК РФ, "занятие" житель города Балей Владимир Пауков попытался провести в прошлом сентябре, предварительно выпив бутылку водки. Когда мальчик отказался учиться, мужчина начал его избивать и затем бросил оземь.
Автомобиль полиции. Архивное фото
12 ноября 2018, 11:25
В Нижегородской области мужчина убил ребенка, который мешал ему отдыхать
Когда сожительница вернулась домой, Пауков не дал ей вызвать медиков и полицию, в итоге ребенок скончался.
Кроме того, выяснилось, что Пауков и до этого вел себя как домашний тиран, регулярно избивая женщину.
Преступление. Архивное фото
6 ноября 2018, 12:35
Житель Тюменской области убил пасынка из-за спора при выборе телеканала
Не чист на руку он оказался и в отношениях со знакомыми: на мужчине "висели" три кражи, в том числе телевизора, перфоратора и других электроинструментов.
"Приговором суда Владимиру Паукову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в релизе.
1310521
Обсудить 0
Забайкальский крайПроисшествия
Рекомендуем
Мужчина, сбивший насмерть школьника в Иркутске, получил четыре года колонии
РИА
Новости
Археологи нашли остатки одного из древнейших христианских храмов в России
Фармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
Врач назвала самые бесполезные лекарства
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму описали среднестатистического туриста
Лента
новостей
В Воронеже пропал десятилетний мальчик
Житель Башкирии убил собутыльника из-за спора о правилах поведения зэков
В Москве пьяный актер вырвал дверь такси, пишут СМИ
В Крыму экс-сотрудника ФСИН приговорили к пожизненному заключению
В Петербурге завели дело после нападения мужчины на офисных сотрудников
В Уфе школьник требовал пять миллионов рублей, угрожая взорвать гранату
В Ярославской области возбудили дело об истязании подростка сверстниками
Жительницу Нижнего Новгорода задержали за избиение сына клюшкой
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Названы сроки возвращения украинских моряков на родину
Дождь в Москве
Синоптики рассказали, когда отступят аномальные холода
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
Лента новостейМолния