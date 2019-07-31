Сибиряк получил пожизненный срок за убийство пасынка, не хотевшего учиться

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Забайкальского края, который пьяным до смерти забил пятилетнего сына своей сожительницы за то, что тот не хотел учиться читать.
Как сообщает в среду СК РФ, "занятие" житель города Балей Владимир Пауков попытался провести в прошлом сентябре, предварительно выпив бутылку водки. Когда мальчик отказался учиться, мужчина начал его избивать и затем бросил оземь.
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Когда сожительница вернулась домой, Пауков не дал ей вызвать медиков и полицию, в итоге ребенок скончался.
Кроме того, выяснилось, что Пауков и до этого вел себя как домашний тиран, регулярно избивая женщину.
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Не чист на руку он оказался и в отношениях со знакомыми: на мужчине "висели" три кражи, в том числе телевизора, перфоратора и других электроинструментов.
"Приговором суда Владимиру Паукову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в релизе.