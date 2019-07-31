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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Археологи нашли остатки одного из древнейших христианских храмов в России

Вчера, 11:10
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ученые Института археологии РАН во время раскопок на Кубани нашли предметы, подтверждающие существование на территории восточного Боспора одного из древнейших, времен V-VI веков, христианских храмов на территории современной России, сообщила пресс-служба института.
"Эти находки очень важны для понимания того, как становилось христианство на территории современной России: оно появилось на Боспоре уже в IV веке, именно здесь проповедовал Андрей Первозванный, и именно на территории Боспорской епархии находится самая древняя на сегодняшний день православная церковь Иоанна Предтечи. Не исключено, что найденные фрагменты принадлежат еще одному древнейшему христианскому храму, который когда-то находился на азиатской части Боспора", — сказал руководитель Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии Владимир Кузнецов, слова которого цитируются в сообщении.
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Первые христианские общины на Боспоре появились не позже начала IV века. В начале VI века епископская кафедра, подчиненная непосредственно Константинополю, появилась и в Фанагории. Но материальных свидетельств христианизации населения Фанагории существует мало.
"В этом контексте особое значение приобретают находки Фанагорийской экспедиции: фрагмент мраморной полукруглой столешницы с арочными вырезами вдоль края и фрагмент мраморной купели, которые можно считать убедительными свидетельствами того, что в Фанагории был построен храм одной из первый на этой территории христианских общин", - отмечается в сообщении.
Столешницы в форме греческой буквы "сигма", обычно датируемые V-VI веками, использовали в храмах в качестве алтаря, в том числе и главного, стола для подношений, а также во время литургических и поминальных трапез.
"Таких предметов очень мало, и обычно их находят в обломках. На сегодняшний день известны только три целых экземпляра, которые находятся в музеях Афин, Нью-Йорка, и еще один был продан на аукционе Сотбис в Лондоне. Поэтому фрагмент алтарной столешницы, найденный в Фанагории — это неординарная находка", — отметил Кузнецов.
Второй находкой, подтверждающей существование в Фанагории христианского храма, стал фрагмент купели из мрамора. Судя по предполагаемым размерам, она была рассчитана не только на младенцев, но и на взрослых, что было особенно важно в период распространения христианства, когда основную массу крестившихся составляло взрослое население.
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