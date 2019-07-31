Археологи нашли остатки одного из древнейших христианских храмов в России

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ученые Института археологии РАН во время раскопок на Кубани нашли предметы, подтверждающие существование на территории восточного Боспора одного из древнейших, времен V-VI веков, христианских храмов на территории современной России, сообщила пресс-служба института.

"Эти находки очень важны для понимания того, как становилось христианство на территории современной России: оно появилось на Боспоре уже в IV веке, именно здесь проповедовал Андрей Первозванный, и именно на территории Боспорской епархии находится самая древняя на сегодняшний день православная церковь Иоанна Предтечи. Не исключено, что найденные фрагменты принадлежат еще одному древнейшему христианскому храму, который когда-то находился на азиатской части Боспора", — сказал руководитель Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии Владимир Кузнецов, слова которого цитируются в сообщении.

Первые христианские общины на Боспоре появились не позже начала IV века. В начале VI века епископская кафедра, подчиненная непосредственно Константинополю, появилась и в Фанагории. Но материальных свидетельств христианизации населения Фанагории существует мало.

"В этом контексте особое значение приобретают находки Фанагорийской экспедиции: фрагмент мраморной полукруглой столешницы с арочными вырезами вдоль края и фрагмент мраморной купели, которые можно считать убедительными свидетельствами того, что в Фанагории был построен храм одной из первый на этой территории христианских общин", - отмечается в сообщении.

Столешницы в форме греческой буквы "сигма", обычно датируемые V-VI веками, использовали в храмах в качестве алтаря, в том числе и главного, стола для подношений, а также во время литургических и поминальных трапез.

"Таких предметов очень мало, и обычно их находят в обломках. На сегодняшний день известны только три целых экземпляра, которые находятся в музеях Афин, Нью-Йорка, и еще один был продан на аукционе Сотбис в Лондоне. Поэтому фрагмент алтарной столешницы, найденный в Фанагории — это неординарная находка", — отметил Кузнецов.