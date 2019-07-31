Мужчина, сбивший насмерть школьника в Иркутске, получил четыре года колонии

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мужчина, задавивший в мае этого года школьника на пешеходном переходе в Иркутске, получил четыре года колонии-поселения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Пятнадцатого мая в Иркутске на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 17-летнего школьника. От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Позднее он был задержан и арестован. Было установлено, что в момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения.
Уголовное дело было возбуждено и расследовано по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В ходе следствия были изъяты и детально изучены записи с камер видеонаблюдения, допрошены свидетели, проведены судебно-медицинская, автотехническая, генетическая, дактилоскопическая и другие экспертизы.
"Октябрьский районный суд г. Иркутска назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также осужденный должен будет возместить моральный ущерб родителям", - приводятся слова Волк на сайте ведомства.