Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T11:04Z
https://ria.ru/20190731/1557034177.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155170/44/1551704488_0:113:3104:1858_1036x0_80_0_0_dde92be38a9f78d0e95bb4d510e0ee93.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 11:04
173
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пригород Дамаска Дума. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 21 случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Алеппо – 4, Латакия – 9, Хама – 7, Идлиб -1. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 1, Хама – 14, Алеппо – 2, Латакия - 1", - говорится в бюллетене на сайте ведомства.
Провинция Идлиб в Сирии
30 июля, 22:00
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
В течение суток Центром по примирению проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Бейда провинции Тартус, в ходе которой выданы 500 продовольственных наборов, общим весом около 2,4 тонны.
Кроме того, сообщается, что в течение суток подписано одно соглашение о переходе территории под контроль легитимного правительства Сирии населенного пункта Мвеле провинции Дейр-эз-Зор. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2543. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
000000
Обсудить 0
Война в СирииСирияРоссия
Рекомендуем
Топор
В Адыгее завели дело против двух полицейских, требовавших деньги с лесоруба
РИА
Новости
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму описали среднестатистического туриста
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Спецпредставитель ООН по Сирии не приедет на переговоры в Нур-Султан
Участок трассы Р258 Байкал
В Приангарье сняли ограничение на движение фур на трассе "Байкал"
Лента
новостей
Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан
США и Афганистан договорились о следующих шагах по межафганским переговорам
Посол Швеции в России Петер Эриксон
Швеция намерена присоединиться к механизму INSTEX
В селе в Югре ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме раскритиковали идею лишить военных права голосовать в регионах
Турция направила военную технику на границу с Сирией, сообщили СМИ
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
Врио главы Липецкой области зарегистрировали кандидатом в губернаторы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Премьер Японии прокомментировал ракетные испытания в КНДР
Глава Якутии Айсен Николаев. Архивное фото
Глава Якутии взял под личный контроль тушение лесных пожаров в республике
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Архивное фото
В Казахстане рассказали о подготовке к 13-му раунду переговоров по Сирии
Жители Чебоксар проходят по бульвару купца Ефремова
В Чувашии 270 млн рублей направят на погашение ипотеки многодетных семей
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Дочь экс-офицера ДНР раскритиковала решение суда в Киеве о его аресте
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
Лента новостейМолния