В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 21 случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Алеппо – 4, Латакия – 9, Хама – 7, Идлиб -1. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 1, Хама – 14, Алеппо – 2, Латакия - 1", - говорится в бюллетене на сайте ведомства.

В течение суток Центром по примирению проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Бейда провинции Тартус, в ходе которой выданы 500 продовольственных наборов, общим весом около 2,4 тонны.