Экс-солистку Serebro обвинили в плагиате

САРАТОВ, 31 июл — РИА Новости. Саратовский музыкант Павел Петров обвинил бывшую участницу группы Serebro Ольгу Серябкину, известную под псевдонимом Molly, в плагиате.
Видеообращение Петрова опубликовано на его ютьюб-канале.
"Недавно я услышал песню, пела ее певица Molly, и что-то мне показалась знакомой мелодия, стал вспоминать, думал, The Beatles, Led Zeppelin, Юрий Лоза. И вспомнил. Нет, это же моя песня. Мелодия моей песни "Дни и ночи", — заявил он.
Как рассказал артист, он сочинил композицию "Дни и ночи" еще в 2012 году, а позже опубликовал на ютьюбе. Между тем песня "Я просто люблю тебя" Серябкиной вышла в 2016-м.
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В подтверждение своих слов Петров предложил зрителям прослушать "микс обеих песен", который он составил, и сравнить композиции.
"Я в 2019 году перезаписал свою песню, чтобы предлагать ее музыкантам, продюсерским центрам и поэтому предлагаю вам послушать. Сначала будет играть песня певицы Molly, потом будет отрывок моей песни, которую записал в 2019 году, и самый ранний вариант 2012 года", — объяснил музыкант.
По словам Петрова, он хотел бы получить комментарий от самой Серябкиной, а также продюсера Максима Фадеева и композитора Юрия Лозы.