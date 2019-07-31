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РИА Новости
Культура

Экс-солистку Serebro обвинили в плагиате

Вчера, 11:02
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭкс-участница группы Serebro Ольга Серябкина
Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина. Архивное фото
САРАТОВ, 31 июл — РИА Новости. Саратовский музыкант Павел Петров обвинил бывшую участницу группы Serebro Ольгу Серябкину, известную под псевдонимом Molly, в плагиате.
Видеообращение Петрова опубликовано на его ютьюб-канале.

"Недавно я услышал песню, пела ее певица Molly, и что-то мне показалась знакомой мелодия, стал вспоминать, думал, The Beatles, Led Zeppelin, Юрий Лоза. И вспомнил. Нет, это же моя песня. Мелодия моей песни "Дни и ночи", — заявил он.

Как рассказал артист, он сочинил композицию "Дни и ночи" еще в 2012 году, а позже опубликовал на ютьюбе. Между тем песня "Я просто люблю тебя" Серябкиной вышла в 2016-м.
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В подтверждение своих слов Петров предложил зрителям прослушать "микс обеих песен", который он составил, и сравнить композиции.

"Я в 2019 году перезаписал свою песню, чтобы предлагать ее музыкантам, продюсерским центрам и поэтому предлагаю вам послушать. Сначала будет играть песня певицы Molly, потом будет отрывок моей песни, которую записал в 2019 году, и самый ранний вариант 2012 года", — объяснил музыкант.

По словам Петрова, он хотел бы получить комментарий от самой Серябкиной, а также продюсера Максима Фадеева и композитора Юрия Лозы.
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КультураМаксим ФадеевЮрий ЛозаСаратов
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