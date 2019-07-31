Экс-солистку Serebro обвинили в плагиате

"Я в 2019 году перезаписал свою песню, чтобы предлагать ее музыкантам, продюсерским центрам и поэтому предлагаю вам послушать. Сначала будет играть песня певицы Molly, потом будет отрывок моей песни, которую записал в 2019 году, и самый ранний вариант 2012 года", — объяснил музыкант.