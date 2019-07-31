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РИА Новости

Названы сроки возвращения украинских моряков на родину

Вчера, 11:01
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© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанки рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Задержанных в Керченском проливе моряков ВМСУ могут отпустить под личное поручительство украинского омбусмена Людмилы Денисовой. Об этом рассказал "Известиям" адвокат членов экипажа Николай Полозов.
По словам юриста, это может произойти в ближайшие месяцы — до начала октября.
Полозов пояснил, что Киев направил в следственное управление ФСБ письменные заверения в том, что моряки будут участвовать в судебных и следственных действиях после возвращения на родину. В случае удовлетворения ходатайства арестованных членов экипажа освободят из-под стражи. Отказ защита намерена обжаловать.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
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Высокопоставленный источник "Известий" в дипломатических кругах подтвердил, что российская сторона готова отпустить задержанных. Вместе с тем он подчеркнул, что о прекращении уголовного дела речи не идет.
В середине июля российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в тюрьмах обеих стран. Вопрос обмена стал одной из ключевых тем первых телефонных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Инцидент в Керченском проливе

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие.
Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Российский президент расценил действия киевских властей как провокацию и подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите рубежей государства.
Украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
27 июня, 20:18
Зеленский требует, Климкин игнорирует. Как Киев освобождает своих моряковУдобной разменной монетой стали для Киева участники провокации в Керченском проливе. Можно на весь мир кричать об освобождении моряков из российского СИЗО и при этом ничего для них не делать. А зачем?
185808145
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РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пираты должны сгнить в тюрьме! Чтобы другим неповадно было.
31 июля, 11:05
zastan76
2200004
Сроки возвращения будет определять суд РФ. Это раз. Вторая возможность это услышать послание МИДа РФ которое было цинично проигнорировано украинскими властями. А что до хотелок Полозова, то ничем кроме как его хотелками они не обуславливаются. Уверен что Денисова не будет подписываться под это.
31 июля, 11:05
Ryskin Andy
1301001
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