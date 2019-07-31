Названы сроки возвращения украинских моряков на родину

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Задержанных в Керченском проливе моряков ВМСУ могут отпустить под личное поручительство украинского омбусмена Людмилы Денисовой. Об этом рассказал Задержанных в Керченском проливе моряков ВМСУ могут отпустить под личное поручительство украинского омбусмена Людмилы Денисовой. Об этом рассказал "Известиям" адвокат членов экипажа Николай Полозов.

По словам юриста, это может произойти в ближайшие месяцы — до начала октября.

Полозов пояснил, что Киев направил в следственное управление ФСБ письменные заверения в том, что моряки будут участвовать в судебных и следственных действиях после возвращения на родину. В случае удовлетворения ходатайства арестованных членов экипажа освободят из-под стражи. Отказ защита намерена обжаловать.

Высокопоставленный источник "Известий" в дипломатических кругах подтвердил, что российская сторона готова отпустить задержанных. Вместе с тем он подчеркнул, что о прекращении уголовного дела речи не идет.

В середине июля российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в тюрьмах обеих стран. Вопрос обмена стал одной из ключевых тем первых телефонных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Инцидент в Керченском проливе

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие.