Названы сроки возвращения украинских моряков на родину

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Задержанных в Керченском проливе моряков ВМСУ могут отпустить под личное поручительство украинского омбусмена Людмилы Денисовой. Об этом рассказал "Известиям" адвокат членов экипажа Николай Полозов.
По словам юриста, это может произойти в ближайшие месяцы — до начала октября.
Полозов пояснил, что Киев направил в следственное управление ФСБ письменные заверения в том, что моряки будут участвовать в судебных и следственных действиях после возвращения на родину. В случае удовлетворения ходатайства арестованных членов экипажа освободят из-под стражи. Отказ защита намерена обжаловать.
Высокопоставленный источник "Известий" в дипломатических кругах подтвердил, что российская сторона готова отпустить задержанных. Вместе с тем он подчеркнул, что о прекращении уголовного дела речи не идет.
В середине июля российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в тюрьмах обеих стран. Вопрос обмена стал одной из ключевых тем первых телефонных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Инцидент в Керченском проливе
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие.
Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Российский президент расценил действия киевских властей как провокацию и подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите рубежей государства.