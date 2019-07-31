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РИА Новости

На юге Франции сгорели почти 500 гектаров леса

Вчера, 10:58
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. По меньшей мере 488 гектаров леса и кустарников сгорели в коммуне Женерак департамента Гар на юге Франции, 190 человек были эвакуированы, сообщается в заявлении коммуны, опубликованном префектурой департамента.
Согласно заявлению, 141 пожарная машина и 465 пожарных принимают участие в тушении пожара. Ни одно жилое здание не было затронуто пожаром. Один пожарный получил легкие ранения.
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Также отмечается, что пожарные департамента призывают жителей избегать района распространения пожара и быть вдвойне осторожными в период засухи, отметив, что разведение костров официально запрещено.
На прошлой неделе столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей - в четверг абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Следом за волной аномальной жары пришли сильная засуха и высокая вероятность лесных пожаров.
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