На юге Франции сгорели почти 500 гектаров леса

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. По меньшей мере 488 гектаров леса и кустарников сгорели в коммуне Женерак департамента Гар на юге Франции, 190 человек были эвакуированы, сообщается в По меньшей мере 488 гектаров леса и кустарников сгорели в коммуне Женерак департамента Гар на юге Франции, 190 человек были эвакуированы, сообщается в заявлении коммуны, опубликованном префектурой департамента.

Согласно заявлению, 141 пожарная машина и 465 пожарных принимают участие в тушении пожара. Ни одно жилое здание не было затронуто пожаром. Один пожарный получил легкие ранения.

Также отмечается, что пожарные департамента призывают жителей избегать района распространения пожара и быть вдвойне осторожными в период засухи, отметив, что разведение костров официально запрещено.