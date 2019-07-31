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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда отступят аномальные холода

Вчера, 10:57
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Постепенное потепление в Москве ожидается к концу этой недели, температура повысится до 19 градусов тепла, будет преобладать переменная облачность, к концу следующей недели температура может превысить 20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
"На этой неделе сегодняшний день будет самым холодным, хорошо, если температура в Москве хотя бы приблизится к отметке плюс 14 градусов, так как сейчас усиливается ветер, временами будет идти моросящий дождь. В последующие дни характер погоды у нас будет немного меняться - будет преобладать переменная облачность, постепенно ночная и дневная температура станет теплее на пару градусов", - сообщила Позднякова.
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По словам синоптика, ночная температура в Москве повысится до 10-12 градусов, в Подмосковье - 7-12 градусов. Дневная температура к выходным повысится до комфортных 17-19 градусов.
"Поскольку ветер немного стихнет, погода к выходным будет все более комфортной и больше напоминать погоду, положенную для первых чисел августа. Пока что аномалия температур остается отрицательной, то есть фон температуры пока не выходит на уровень первых пяти дней августа - будет прохладнее, чем положено", - пояснила синоптик.
Также Позднякова отметила, что примерно 8 и 9 августа температура в Москве может превысить отметку 20 градусов, но при этом уточнила, что это предварительный прогноз.
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