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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Москве в третий раз протестируют систему электронного голосования

Вчера, 10:51
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Третий этап тестирования системы электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Мосгордуму в сентябре, пройдет в Москве в трех округах, где на самих выборах будет проведен эксперимент по проведению электронного голосования, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%. Тогда москвичи голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице.
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
23 июля, 13:17
Венедиктов рассказал о техподдержке при электронном голосовании в МГД
"Видимо, мы запланируем еще один тест, но уже в тех трех округах, где будет проходить электронное голосование", - сказал Венедиктов в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Как отметил в ходе заседания руководитель электронного штаба Илья Массух, запись на участие в тесте откроется 12 августа. "Проведем это с 12 по 21 августа. С 12 августа откроется тестовая запись, и тогда 21-го, наверное, сам тест", - сказал Массух.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
Мэр Москвы Сергей Собянин
30 июля, 15:06
Собянин считает, что выборы в Мосгордуму будут конкурентными
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