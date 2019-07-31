В Москве в третий раз протестируют систему электронного голосования

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Третий этап тестирования системы электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Мосгордуму в сентябре, пройдет в Москве в трех округах, где на самих выборах будет проведен эксперимент по проведению электронного голосования, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%. Тогда москвичи голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице.

"Видимо, мы запланируем еще один тест, но уже в тех трех округах, где будет проходить электронное голосование", - сказал Венедиктов в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Как отметил в ходе заседания руководитель электронного штаба Илья Массух, запись на участие в тесте откроется 12 августа. "Проведем это с 12 по 21 августа. С 12 августа откроется тестовая запись, и тогда 21-го, наверное, сам тест", - сказал Массух.