Посол Швеции не смог объяснить, каким образом Россия нарушает ДРСМД

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Посол Швеции в Москве Петер Эриксон в интервью РИА Новости не смог объяснить, почему Стокгольм не удовлетворили представленные Россией доказательства того, что ракета 9М729 не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Есть определенные сомнения насчет приверженности России этому договору. Есть одна ракета, которая вызывает сомнения. Поэтому нам кажется, что Россия должна доказать, что эта ракета не нарушает договор", — сказал посол.

По его словам, данные по ракете, представленные Минобороны на январском брифинге, ничего не доказывают.

"Нам кажется, что надо получше выяснить свойства этой российской ракеты. В ЕС считают, что решение США выйти из договора обосновано сомнениями в том, что Россия придерживается договора", — сказал дипломат.

В январе Минобороны показало иностранным военным атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", рассказало о ее характеристиках и представило доказательства того, что она не нарушает положения ДРСМД. Однако США продолжают утверждать, что ракета не соответствует договору, и требуют, чтобы Россия от нее отказалась.