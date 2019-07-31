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РИА Новости

Посол Швеции не смог объяснить, каким образом Россия нарушает ДРСМД

Вчера, 10:41
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ракетный комплекс "Искандер-М" . Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Посол Швеции в Москве Петер Эриксон в интервью РИА Новости не смог объяснить, почему Стокгольм не удовлетворили представленные Россией доказательства того, что ракета 9М729 не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Есть определенные сомнения насчет приверженности России этому договору. Есть одна ракета, которая вызывает сомнения. Поэтому нам кажется, что Россия должна доказать, что эта ракета не нарушает договор", — сказал посол.

По его словам, данные по ракете, представленные Минобороны на январском брифинге, ничего не доказывают.
"Нам кажется, что надо получше выяснить свойства этой российской ракеты. В ЕС считают, что решение США выйти из договора обосновано сомнениями в том, что Россия придерживается договора", — сказал дипломат.
Ракетный комплекс Искандер-М
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В январе Минобороны показало иностранным военным атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", рассказало о ее характеристиках и представило доказательства того, что она не нарушает положения ДРСМД. Однако США продолжают утверждать, что ракета не соответствует договору, и требуют, чтобы Россия от нее отказалась.
В Москве неоднократно называли эти обвинения голословными и заявляли, что строго соблюдают все условия ДРСМД. Тем не менее президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из договора. Москва ответила на это зеркально и также приостановила участие в соглашении. Второго августа ДРСМД официально прекратит действие.
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Выход США из договора о РСМДШвецияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Во-первых, если "кажется", креститься нужно; во-вторых, какие доказательства требуются - прокатить на ракете как Мюнхгаузена на ядре, что ли? В-третьих: Минобороны РФ, ну не задавайте Вы вопросы, которых нет в списке ответов у посла, ну как же он ответит, если не написано? Пожалейте нервную систему дипломата.
31 июля, 10:55
ssedlex76
41271001
Когда кажется, креститься надо, господин Петер и закусывайте, а то в окно прыгать придётся.
31 июля, 10:49
Ryskin Andy
3521001
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