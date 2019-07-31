Эксперт усомнился в возможности замены СНВ-3 новым соглашением

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Никакого нового соглашения в области контроля над вооружениями между РФ и США в обозримом будущем не будет, если Вашингтон не захочет продлевать СНВ-3, заявил РИА Новости начальник международно-договорного управления Минобороны РФ в 2002-2009 годах генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

"Я думаю, что если они (США - ред.) не будут продлевать СНВ, то в обозримом будущем, по крайней мере, лет 10, ничего не будет", - сказал Бужинский.

Он отметил, что любое соглашение в сфере контроля над вооружениями предполагает паритет, что в случае с Америкой невозможно в данный момент. "Болтон сказал, что СНВ-3 продлеваться не будет, потому что там есть недостатки, а какие это недостатки? Они хотят туда включить все, включая наши подводные "Посейдоны", но любое соглашение в области контроля над вооружениями предполагает паритет. Вот когда у американцев появится что-то подобное, тогда можно будет говорить о сокращении или уничтожении. А уничтожать то, что хотят американцы... для этого нам тоже нужно придумать, что мы хотим, чтобы они уничтожили. Для этого они должны раскрыть все свои программы. Это все из области фантастики", - уточнил собеседник агентства.

Комментируя намерения США о заключении нового соглашения в этой сфере, которое бы включало Россию и Китай, Бужинский отметил, что КНР на это не пойдет. "Я считаю, что это все полная ерунда, и никогда Китай на это не пойдет. Заявлять можно сколько угодно. Для того, чтобы завлечь КНР в это дело, нужно, чтобы они раскрыли то, что у них есть, а они это делать не собираются", - сказал эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что рассчитывает на достижение договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениями. До этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки.