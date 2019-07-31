Эксперт оценил вступление в силу закона об "ипотечных каникулах"

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в разговоре с RT Доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в разговоре с RT прокомментировал вступление в силу закона об "ипотечных каникулах" для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заемщиков.

Эксперт назвал эту меру оправданной, подчеркнув, что она не является реакцией на закредитованность населения.

Он выразил мнение, что благодаря документу будут созданы дополнительные благоприятные условия для обслуживания кредитов.

"Это совершенно нормальная процедура для заемщиков любой страны". Юрий Твердохлеб

По его словам, принятие закона не отразится на выгоде банков.

"По всем нормативам регуляторных органов банковской системы срок в течение полугода считается приемлемым в случае возникновения отклонений от обязательства договоров", — заключил он.

В среду вступил в силу закон об "ипотечных каникулах" для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он коснется людей, которые, например, потеряли работу или значительную часть ежемесячного дохода.

Каникулы предусматривают льготный период на срок не более шести месяцев, в течение которого заемщик получит возможность приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер.