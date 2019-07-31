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РИА Новости

Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами

Вчера, 10:17
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковБывший мэр Москвы Юрий Лужков
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Экс-мэр Москвы, а ныне - владелец фермерского производства Юрий Лужков рассказал, что чуть было не лишился пчел из-за обработки близлежащего рапсового поля химикатами, о которой он не был предупрежден заранее.
Накануне Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысяч пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране. Ведомство приводит данные по состоянию на 29 июля.
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Лужков после отставки с поста столичного градоначальника занялся сельским хозяйством, сейчас он имеет фермерское производство и пасеку в Калининградской и Калужской областях. Экс-мэр Москвы отметил, что причиной массовой гибели пчел могли стать инсектициды, распыляемые на соседствующих с пасеками рапсовых полях. По его словам, одна из проблем заключается в том, что хозяева полей, которые по закону должны информировать пчеловодов о предстоящей обработке, как правило, этого не делают.
"Я сам лично чуть не попал в такую же историю", - рассказал Лужков РИА Новости.
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Он отметил, что специально несколько раз обращался с просьбой к хозяину расположенного рядом с его пасекой рапсового поля, чтобы тот сообщил, когда будет делать обработку, причем попросил уведомить об этом за день, чтобы ночью, когда все пчелы возвращаются в ульи, их можно было бы перевезти в другое место.
"А обработку делают обязательно, иначе не получишь урожая. Мне пообещали. Дважды я написал, одно даже заказное письмо написал через юриста - я знал, чем это могло закончиться для моей пасеки… Случайно приехал на пасеку, вижу - стоят два трактора, готовые к тому, чтобы начинать распылять это. Я был просто в шоке", - рассказал Лужков.
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"Мне никакой информации не дали и начали обработку. Ну я чисто русским способом остановил это безобразие, дождался ночи и увез своих пчелок подальше от этого поля и от этого хозяина. Причем, это случайно, я не должен был вечером приезжать на пасеку", - продолжил он.
Бывший мэр Москвы отметил, что он начал заниматься пчеловодством с прошлого года, сейчас у него есть сотня ульев и пасека понемногу наращивается. Он также подчеркнул, что для восполнения нынешних потерь пчеловодов потребуется время.
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"С одного лета сделать сразу большую пасеку невозможно, только через наращивание, потому что это рождение, которое невозможно ускорить особым образом. И когда ты наращиваешь потенциал своей пасеки, то годы уходят. Нужны годы, чтобы сделать пасеку на 100-120, 150-200 ульев, это несколько лет. И в один день можно все это уничтожить", - посетовал Лужков.
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Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России
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Юрий ЛужковМоскваОбщество
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