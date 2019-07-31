Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Экс-мэр Москвы, а ныне - владелец фермерского производства Юрий Лужков рассказал, что чуть было не лишился пчел из-за обработки близлежащего рапсового поля химикатами, о которой он не был предупрежден заранее.

Накануне Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысяч пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране. Ведомство приводит данные по состоянию на 29 июля.

Лужков после отставки с поста столичного градоначальника занялся сельским хозяйством, сейчас он имеет фермерское производство и пасеку в Калининградской и Калужской областях. Экс-мэр Москвы отметил, что причиной массовой гибели пчел могли стать инсектициды, распыляемые на соседствующих с пасеками рапсовых полях. По его словам, одна из проблем заключается в том, что хозяева полей, которые по закону должны информировать пчеловодов о предстоящей обработке, как правило, этого не делают.

"Я сам лично чуть не попал в такую же историю", - рассказал Лужков РИА Новости.

Он отметил, что специально несколько раз обращался с просьбой к хозяину расположенного рядом с его пасекой рапсового поля, чтобы тот сообщил, когда будет делать обработку, причем попросил уведомить об этом за день, чтобы ночью, когда все пчелы возвращаются в ульи, их можно было бы перевезти в другое место.

"А обработку делают обязательно, иначе не получишь урожая. Мне пообещали. Дважды я написал, одно даже заказное письмо написал через юриста - я знал, чем это могло закончиться для моей пасеки… Случайно приехал на пасеку, вижу - стоят два трактора, готовые к тому, чтобы начинать распылять это. Я был просто в шоке", - рассказал Лужков.

"Мне никакой информации не дали и начали обработку. Ну я чисто русским способом остановил это безобразие, дождался ночи и увез своих пчелок подальше от этого поля и от этого хозяина. Причем, это случайно, я не должен был вечером приезжать на пасеку", - продолжил он.

Бывший мэр Москвы отметил, что он начал заниматься пчеловодством с прошлого года, сейчас у него есть сотня ульев и пасека понемногу наращивается. Он также подчеркнул, что для восполнения нынешних потерь пчеловодов потребуется время.