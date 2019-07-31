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РИА Новости

Швеция намерена присоединиться к механизму INSTEX

Вчера, 10:16
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосол Швеции в России Петер Эриксон
Посол Швеции в России Петер Эриксон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Посол Швеции в России Петер Эриксон. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Швеция хотела бы продолжать торговлю с Ираном и поэтому намерена присоединиться к INSTEX - совместному механизму для расчетов с Тегераном, заявил в интервью РИА Новости шведский посол в РФ Петер Эриксон.
"Как я понимаю, подключились пока только три страны – Франция, Германия и Великобритания, но этот механизм будет открыт и для других членов ЕС. Насколько я знаю, Швеция намерена присоединиться к этому механизму. Мы хотели бы продолжать торговлю с Ираном, мы поддерживаем СВПД", - сказал Эриксон.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
2 июля, 13:27
Россия призвала ЕС сделать INSTEX эффективным механизом торговли с Ираном
По словам посла, в первый год после принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделки у Швеции с Ираном торговля шла хорошо и Стокгольм рассчитывает, что ситуация наладится.
Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после июньской встречи в Вене по ядерной сделке заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что если механизм INSTEX будет открыт для третьих стран и для обслуживания сделок с иранской нефтью, то шансы на спасение СВПД повысятся.
Читайте полный текст интервью>>
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
7 июля, 00:01
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Петер ЭриксонШвецияИранВ мире
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