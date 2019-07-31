Умерла дочь авангардиста Александра Родченко

"До последних лет жизни творчество было способом её существования. Без Варвары Александровны и её сына Александра Лаврентьева — внука Александра Родченко и Варвары Степановой, не было бы спасено творческое наследие классиков русского авангарда. О них не узнал бы мир, о них не узнали бы мы, о них не узнала бы наша страна", - сказала Свиблова, чьи слова приводятся на сайте.