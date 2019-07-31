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РИА Новости
Культура

Умерла дочь авангардиста Александра Родченко

Вчера, 10:11
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Художник-график Варвара Родченко, дочь авангардистов Александра Родченко и Варвары Степановой, ушла из жизни в возрасте 93 лет, ее похоронят 31 июля, сообщается на официальном сайте Мультимедиа Арт Музея.
Варвара Родченко была художником-графиком, оформителем журналов "Декоративное искусство СССР", "Клуб и художественная самодеятельность", "Юность", "Советский экран" и других изданий.
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"Двадцать седьмого июля, на 94-м году жизни, ушла из жизни Варвара Родченко — дочь великих русских авангардистов Александра Родченко и Варвары Степановой", — говорится на сайте. Как уточнили в музее, похороны состоятся в Москве в среду.
Как отметила директор музея Ольга Свиблова, Родченко была человеком удивительной силы и целостности, замечательным живописцем.
"До последних лет жизни творчество было способом её существования. Без Варвары Александровны и её сына Александра Лаврентьева — внука Александра Родченко и Варвары Степановой, не было бы спасено творческое наследие классиков русского авангарда. О них не узнал бы мир, о них не узнали бы мы, о них не узнала бы наша страна", - сказала Свиблова, чьи слова приводятся на сайте.
Она подчеркнула, что Варвара Родченко оказала большую помощь при создании Мультимедиа Арт Музея. "Простые и светлые советы Варвары Александровны помогали посмотреть на жизнь с другой, неожиданной точки зрения", — поделилась директор музея.
Помощь дочери великих авангардистов также была неоценима для сохранения их наследия. Кроме того, она сотрудничала с ГМИИ имени Пушкина, Третьяковской Галереей, Музеем Маяковского при подготовке экспозиций.
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КультураАлександр Родченко
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