Названы самые похищаемые продукты в российских магазинах

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Чаще всего в продуктовых магазинах воруют сыры и колбасные изделия. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании BIT, занимающейся разработкой системы наблюдения.
Сыры и колбасы составляют 15,4 процента от всех совершаемых краж. Затем идут кофе (15 процентов), конфеты и кондитерские изделия (13,4 процента), пиво и другой алкоголь (11,2 процента), а также морепродукты (девять процентов).
В магазинах косметики чаще всего воруют тушь (13,2 процента), лак для ногтей (12,9 процента), помаду для губ (12 процентов), масло для тела и волос (7,3 процента) и тени для век (шесть процентов).
В продуктовых магазинах большинство краж совершают мужчины (77%), в парфюмерных — женщины (78%).
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