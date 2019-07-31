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РИА Новости

Названы самые похищаемые продукты в российских магазинах

Вчера, 10:05
20057
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Чаще всего в продуктовых магазинах воруют сыры и колбасные изделия. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании BIT, занимающейся разработкой системы наблюдения.
Сыры и колбасы составляют 15,4 процента от всех совершаемых краж. Затем идут кофе (15 процентов), конфеты и кондитерские изделия (13,4 процента), пиво и другой алкоголь (11,2 процента), а также морепродукты (девять процентов).
В магазинах косметики чаще всего воруют тушь (13,2 процента), лак для ногтей (12,9 процента), помаду для губ (12 процентов), масло для тела и волос (7,3 процента) и тени для век (шесть процентов).
В продуктовых магазинах большинство краж совершают мужчины (77%), в парфюмерных — женщины (78%).
Девушка в магазине
28 июня 2018, 08:00
"Мне по фану". Как подростки превратили воровство в магазинах в субкультуру
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Есть то хочется , а денег нет ..(((
31 июля, 11:09
Губернатор о.Борнео
28105113
Руки рубить ворам! Есть нечего? -Иди работай -работы полно. Помаду, тушь и алкоголь не едят, кому действительно нечего есть. А кассиру в той же Пятерочке минус в зп, остальным покупателям плюс в цене из-за воров.
31 июля, 12:36
aalekseevan
20003317
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