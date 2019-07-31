Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур

Ракеты-носители "Протон-М" в цехе центра им. М. В. Хруничева. Архивное фото

Ракеты-носители "Протон-М" в цехе центра им. М. В. Хруничева

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ракету-носитель "Протон-М" для запуска европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического MEV-1 привезли на космодром Байконур, сообщил в среду Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса").

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что запуск спутников планируется на 20 сентября.

"Ракета-носитель "Протон-М", предназначенная для запуска космических аппаратов Eutelsat 5 West B и MEV-1, доставлена из (московского) ракетно-космического завода Центра Хруничева на космодром Байконур", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

В 2019 году были осуществлены два пуска ракет "Протон-М", до конца года планируются ещё четыре пуска.

Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются Центром Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services.