Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ракету-носитель "Протон-М" для запуска европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического MEV-1 привезли на космодром Байконур, сообщил в среду Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса").
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что запуск спутников планируется на 20 сентября.
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"Ракета-носитель "Протон-М", предназначенная для запуска космических аппаратов Eutelsat 5 West B и MEV-1, доставлена из (московского) ракетно-космического завода Центра Хруничева на космодром Байконур", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
В 2019 году были осуществлены два пуска ракет "Протон-М", до конца года планируются ещё четыре пуска.
Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются Центром Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services.
Всего с 1996 по 2018 годы компания International Launch Services, являющаяся поставщиком пусковых услуг с помощью ракет "Протон" на зарубежном рынке, осуществила 96 коммерческих пусков "Протонов".
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