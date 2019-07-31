В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста

БИШКЕК, 31 июл - РИА Новости. Спасатели нашли сумку и визитки пропавшего в горах Киргизии российского альпиниста, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики.

"На пике Ленина в Ошской области нашли сумку и визитки пропавшего россиянина", - рассказали в ведомстве.

Спортсмен в одиночку совершал спуск с пика Ленина и в минувшую пятницу, на высоте в 5 тысяч метров, перестал выходить на связь. Искать его отправились несколько отрядов спасателей.