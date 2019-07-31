Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Резервный борт авиакомпании "Азимут" доставил в Тюмень пассажиров внепланово приземлившегося в Самаре самолета, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, в 3.01 (2.01 мск) 31 июля в аэропорту "Курумоч" города Самары была объявлена тревога в связи с тем, что Sukhoi Superjet 100, двигавшийся по маршруту Краснодар-Тюмень, совершает экстренную посадку из-за неисправности двигателя (вибрация). По данным ведомства, самолет, на борту которого находились 97 пассажиров, благополучно приземлился в 3.17 (2.17 мск).

По словам представителя авиакомпании "Азимут", рейс Краснодар-Тюмень совершил посадку в аэропорту Самары по техническим причинам, посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 97 пассажиров, в том числе 18 детей. Резервный самолет, прибывший из Ростова-на-Дону, вылетел с пассажирами из Самары в Тюмень в 7.30 мск.