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РИА Новости

Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100

Вчера, 09:45
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Резервный борт авиакомпании "Азимут" доставил в Тюмень пассажиров внепланово приземлившегося в Самаре самолета, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, в 3.01 (2.01 мск) 31 июля в аэропорту "Курумоч" города Самары была объявлена тревога в связи с тем, что Sukhoi Superjet 100, двигавшийся по маршруту Краснодар-Тюмень, совершает экстренную посадку из-за неисправности двигателя (вибрация). По данным ведомства, самолет, на борту которого находились 97 пассажиров, благополучно приземлился в 3.17 (2.17 мск).
Самолет Sukhoi Superjet 100
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SSJ100 c лопнувшим стеклом сел во Владивостоке
По словам представителя авиакомпании "Азимут", рейс Краснодар-Тюмень совершил посадку в аэропорту Самары по техническим причинам, посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 97 пассажиров, в том числе 18 детей. Резервный самолет, прибывший из Ростова-на-Дону, вылетел с пассажирами из Самары в Тюмень в 7.30 мск.
"Рейс приземлился в Тюмени 8.57 мск", - сказал представитель авиакомпании. Для выяснения причин происшествия создана комиссия, самолет после устранения неисправностей будет допущен к полетам, добавил он.
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