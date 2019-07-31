Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о четырех нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 21 июля, однако не продержался и суток.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.