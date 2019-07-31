В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка

УФА, 31 июл — РИА Новости. В башкирском городе Стерлитамак полицейские начали проверку после того, как бойцовская собака покусала ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.

Как рассказали пользователи соцсети "ВКонтакте" в группе "Подслушано в Стерлитамаке", накануне на четырехлетнюю девочку напал стаффордширский терьер, причем он был без поводка и намордника, а его хозяин был пьян. Девочку с рваными ранами доставили в больницу, ее родители обратились в полицию.

В башкирском МВД РИА Новости подтвердили, что сейчас полицейские устанавливают степень тяжести травм, полученных ребенком. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. В него вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.