Обвиненный во взятке в 114 миллионов рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО

ЯКУТСК, 31 июл — РИА Новости. Якутский городской суд выпустил из СИЗО заместителя мэра города Василия Гоголева, обвиняемого в получении взятки в 114 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Гоголев — главный обвиняемый по громкому делу о рекордной для Якутии взятке. По данным следствия, девелопер передал ему права на недвижимость в строящемся жилом доме на 1491 квадратный метр. Чиновнику грозит до 15 лет колонии и штраф до 70-кратной суммы взятки. На время расследования его отстранили от обязанностей. Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова проходят по делу как посредники.

Гоголев останется под домашним арестом до 5 ноября. Такая же мера пресечения действует и в отношении двух других фигурантов: накануне из-под стражи отпустили Карамзина, а Самсоновой домашний арест назначили изначально.

При этом следствие требовало заключить Самсонову в СИЗО, так как она нарушила запрет на телефонные разговоры и звонила по поводу банковского платежа, строительного мусора, доставки посылки, обучения ребенка в школе, а также вела переговоры с адвокатом.

Сама обвиняемая подтвердила, что говорила по телефону, но, по ее словам, это было связано с "неотложной необходимостью".