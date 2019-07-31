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РИА Новости
Ядерные технологии

В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"

Вчера, 09:19
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© Фото : KEIФукусима-2
Фукусима-2
© Фото : KEI
Фукусима-2. Архивное фото
ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. Токийская энергетическая компания TEPCO приняла решение демонтировать АЭС "Фукусима-2" вдобавок к пострадавшей от землетрясения и цунами 2011 года соседней станции "Фукусима-1", сообщает компания в среду.
"С учетом мнений о необходимости ликвидации АЭС в префектуре Фукусима, сегодня принято решение о демонтаже всех реакторов АЭС "Фукусима-2" (с 1 по 4 реакторы)", - говорится в сообщении TEPCO.
Планы демонтажа станции "Фукусима-2" были представлены местным властям неделю назад.
На прошлой неделе об этих планах сообщало агентство Киодо. По данным агентства, демонтаж АЭС "Фукусима-2" обойдется TEPCO примерно в 280 миллиардов иен, или 2,6 миллиарда долларов. Со времени трагедии 2011 года АЭС больше не функционирует.
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Таким образом, всего в префектуре будут демонтированы 10 реакторов - шесть на станции "Фукусима-1" и четыре на "Фукусима-2".
Авария на АЭС "Фукусима-1" была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. После землетрясения магнитудой 9,0 гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их электроснабжения, что привело к остановке системы охлаждения реакторов. Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, как ожидается, займет 40 лет.
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Ядерные технологииTEPCOФукусима (город)Новости - Ядерные технологии
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