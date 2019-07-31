В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июл - РИА Новости. В городе Белогорск - втором по численности населения в Амурской области - паводок начался раньше прогноза на двое суток и превысил крупномасштабное наводнение 2013 года, сообщается на В городе Белогорск - втором по численности населения в Амурской области - паводок начался раньше прогноза на двое суток и превысил крупномасштабное наводнение 2013 года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

"В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года. Реальность оказалась хуже прогнозов: уровень воды в Белогорске стремительно растет. По состоянию на 12 утра (6.00 мск) Томь поднялась до 435 сантиметров. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра. В зоне затопления дачи "Междуречье", "Остров Старица", жилой фонд правобережья реки Томь", - сообщается на сайте.

По распоряжению главы Белогорска с 5 утра (0.00 мск) на территории городского округа начался повторный подомовой обход жителей поселка Остров Старица. По данным дворового обхода, в поселке Остров Старица проживает 148 человек, из них 28 детей, расположены 75 домов. По решению главы Белогорска в 10:40 (4.40 мск) в администрации прошло заседание комиссии по ЧС.

"Основная претензия некоторых людей, попавших в зону подтопления в том, что их не предупредили, что воды будет так много. Действительно, мы предупреждали людей, что будет подъём воды до 400-450 сантиметров. На уровне 2013 года (430 сантиметров). И пик ожидается 1-2 августа. Эти прогнозы нам передали МЧС и Росгидромет. А сегодня выясняется, что такой, причем стремительный подъем воды произошел на двое суток раньше прогноза", - приводятся в сообщении слова и.о главы администрации Белогорска Александра Башуна.

Со ссылкой на гидрологов Башун сообщил, что вода в реке Томь "может подняться еще на 1 метр. Принято решение об эвакуации жителей поселка Остров Старица, в зону затопления выехали три мобильные группы: сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних. Решением КЧС поселок Остров старица будет обесточен. Все службы городского хозяйства работают в условиях ЧС.