В Красноярском крае начали тушить лесные пожары с воздуха

КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Пожарный самолет МЧС Бе-200 совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края, сообщил региональный Минлесхоз.

"Сделано три слива воды на кромку сложного лесного пожара. Эта работа требует высокого мастерства, опыта и профессионализма как экипажа воздушного судна, так и летчика-наблюдателя лесопожарного центра", — говорится в сообщении.

Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами

Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами

Сразу после сброса воды на место направились группы лесных пожарных для обработки и локализации возгорания, добавили в ведомстве.

По данным лесопожарного центра в Красноярске на утро, в крае горят 113 пожаров на площади свыше миллиона гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 586 человек и 23 единицы техники.