В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей в Свердловской области, все они будут закрыты, сообщает региональное спасательное ведомство.

"В рамках проводимой работы сотрудниками МЧС во взаимодействии с министерством образования и молодежной политики Свердловской области выявлены шесть несанкционированных палаточных лагерей: в Полевском, в Заречном, в Нижних Сергах, Верхотурье (2 лагеря) и Нижнем Тагиле", – говорится в сообщении.

Отмечается, что два лагеря уже прекратили работу, по остальным принимаются меры прокурорского реагирования.

Всего в регионе, по данным МЧС, функционируют три палаточных лагеря, еще два откроются в августе. Среди основных замечаний, выявленных в палаточных лагерях, специалисты отметили отсутствие автономных пожарных извещателей и недостаточное расстояние между палатками.

Как отметили в ведомстве, нормативные требования по обеспечению пожарной безопасности в детских лагерях палаточного типа отсутствуют, из-за чего государственный пожарный надзор не может в полном объеме принимать меры реагирования. Все материалы с результатами осмотров направляются в прокуратуру для принятия мер административного реагирования, уточнили в МЧС.