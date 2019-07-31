В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей в Свердловской области, все они будут закрыты, сообщает региональное спасательное ведомство.
"В рамках проводимой работы сотрудниками МЧС во взаимодействии с министерством образования и молодежной политики Свердловской области выявлены шесть несанкционированных палаточных лагерей: в Полевском, в Заречном, в Нижних Сергах, Верхотурье (2 лагеря) и Нижнем Тагиле", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что два лагеря уже прекратили работу, по остальным принимаются меры прокурорского реагирования.
Всего в регионе, по данным МЧС, функционируют три палаточных лагеря, еще два откроются в августе. Среди основных замечаний, выявленных в палаточных лагерях, специалисты отметили отсутствие автономных пожарных извещателей и недостаточное расстояние между палатками.
Как отметили в ведомстве, нормативные требования по обеспечению пожарной безопасности в детских лагерях палаточного типа отсутствуют, из-за чего государственный пожарный надзор не может в полном объеме принимать меры реагирования. Все материалы с результатами осмотров направляются в прокуратуру для принятия мер административного реагирования, уточнили в МЧС.
В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края 23 июля произошел пожар. Сгорели 20 из 26 палаток. Пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли. СК возбудил уголовное дело. Владелец, начальник лагеря и сотрудник МЧС арестованы. От работы на время служебной проверки отстранен замминистра образования Александр Король.