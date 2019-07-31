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РИА Новости
Культура

Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"

Вчера, 09:04
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр культуры РФ Владимир Мединский
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал РИА Новости желание кинотеатра "Пионер" оспорить в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с его отзывом на фильм "Смерть Сталина", отметив "неторопливость" юристов кинотеатра.
Жалоба кинотеатра "Пионер" с просьбой проверить конституционность законодательных норм выдачи прокатного удостоверения в связи с его отзывом на фильм "Смерть Сталина" поступила ранее в Конституционный суд России. В январе 2018 года Минкультуры РФ отозвало ранее выданное прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", после этого из расписания картину убрали все кинотеатры, кроме "Пионера", в котором состоялось несколько сеансов. Все билеты на них были проданы. Впоследствии кинотеатр за это оштрафовали.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
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"Что мы по этому поводу думаем — ничего не думаем, кроме того, что нас не может не удивлять неторопливость "пионерских" юристов, которые решили поднять эту тему спустя полтора года после того, как она закончилась", - сказал РИА Новости Мединский в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.
Как ранее сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус", "Пионер" оспаривает в КС конституционность норм законодательства о кинематографии, а также подзаконных актов, которые устанавливают систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм, в связи с отзывом удостоверения на "Смерть Сталина". Как указано в заявлении, эти нормы вводят систему предварительной и последующей цензуры, которая запрещена конституцией. Как отметили в "Бартолиус", "действующая система цензуры фильмов нарушает права заявителя на распространение информации и его свободу предпринимательства".
Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" вызвала отрицательную реакцию некоторой части российского общества, даже не успев выйти на экраны. Так, ряд общественников и деятелей культуры обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
21 июня, 17:36
Мединский заявил об отсутствии внешней цензуры в российской культуре
Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко, заместитель председателя комитета ГД по культуре, кинорежиссёр Владимир Бортко, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, режиссер Никита Михалков, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев, актер Александр Галибин, председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин, председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук.
В письме фильм назван "пасквилем на историю нашей страны". По мнению авторов письма, картина содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности.
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КультураВладимир Мединский
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