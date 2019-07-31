В Самаре экстренно приземлился SSJ100

САМАРА/МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Краснодара в Тюмень, экстренно сел в Самаре, сообщила Куйбышевская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в 03:01 (02:01 мск) 31 июля в аэропорту Курумоч.
Уточняется, что причиной экстренного приземления стала неисправность двигателя.
На борту находились 97 пассажиров, никто не пострадал.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что речь идет о самолете SSJ-95B-100, который принадлежит авиакомпании "Азимут", а сбой произошел в левом двигателе.
Внимание к самолетам марки SSJ приковано после инцидента 5 мая. Тогда Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При этом у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате погиб 41 человек.