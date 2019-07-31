МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами в регионах Сибири, передаёт корреспондент РИА Новости.

Накануне в ходе совещания с вице-премьерами председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заслушал доклады Кобылкина и руководителя МЧС Евгения Зиничева о мерах, предпринимаемых для борьбы с лесными пожарами.

Медведев заявил, что ситуация сложная и требует скоординированных оперативных мер и по линии регионов, и по линии федерального центра. При этом глава кабмина обратил внимание на то, что губернаторы должны лично взять ситуацию под контроль, а "не показывать пальцем наверх".

Он также подчеркнул, что непосредственной угрозы безопасности и жизни людей от лесных пожаров пока нет, но прогноз сложный; по его словам, нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов и повторения ситуации 2010 года.

Тогда же премьер попросил главу Минприроды лично вылететь и посмотреть на ситуацию с лесными пожарами, а также поручил МЧС представить в кабмин предложения по поддержке регионов, где эта ситуация наиболее сложная.

Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).