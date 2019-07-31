Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Смена руководства не повлияет на работу ярославского театра драмы имени Волкова, он работает в штатном режиме, план на сезон полностью сформирован, заявил РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.
Ранее в Минкультуры РФ сообщили, что министерство ведет переговоры с несколькими кандидатами на должность художественного руководителя ярославского театра драмы имени Волкова. Имя нового художественного руководителя Волковского театра будет озвучено в конце августа. До этого Мединский сообщил, что кандидатура нового худрука ярославского театра согласована, и ее представят 19 августа. Министр не назвал фамилию, но сказал, что это хороший кандидат, который придаст новый импульс развитию театра.
"Смена руководства в данном случае никак не влияет на текущую работу театра", - сказал Мединский РИА Новости.
Он также подтвердил планы министерства определиться с кандидатом на должность нового художественного руководителя театра до конца августа.
"Хотели бы завершить этот конкурс до конца августа, чтобы новый худрук мог начать работать. Там полностью у театра сформирован план на сезон, театр работает в штатном режиме. Я эту тему с Марчелли (бывшим худруком театра – прим. ред.) обсуждал. В конце августа - в начале сентября они едут на большие гастроли по Сибири, это гастроли в рамках нашей федеральной программы "Большие гастроли", которые организует Минкультуры", - отметил Мединский.
Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо коллектива ярославского театра имени Волкова, который обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, мешающий работе, между директором Алексеем Туркаловым и худруком Евгением Марчелли. Позже Мединский сообщил, что по итогам совещания директор театра освобожден от занимаемой должности, худруку объявлен выговор. Марчелли сообщил журналистам, что написал заявление об уходе.