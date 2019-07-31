Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T08:39Z
https://ria.ru/20190731/1557029481.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155329/26/1553292699_0:214:2896:1843_1036x0_80_0_0_502e04badabd57b5700c5a69e7fcc54c.jpg
РИА Новости
Культура

Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова

Вчера, 08:39
580
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Министр культуры РФ Владимир Мединский
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Смена руководства не повлияет на работу ярославского театра драмы имени Волкова, он работает в штатном режиме, план на сезон полностью сформирован, заявил РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.
Ранее в Минкультуры РФ сообщили, что министерство ведет переговоры с несколькими кандидатами на должность художественного руководителя ярославского театра драмы имени Волкова. Имя нового художественного руководителя Волковского театра будет озвучено в конце августа. До этого Мединский сообщил, что кандидатура нового худрука ярославского театра согласована, и ее представят 19 августа. Министр не назвал фамилию, но сказал, что это хороший кандидат, который придаст новый импульс развитию театра.
Режиссер, композитор, хореограф и балетмейстер Юрий Шерлинг
14 июня, 16:28
Юрий Шерлинг уволен из Театра им. Образцова после протестов коллектива
"Смена руководства в данном случае никак не влияет на текущую работу театра", - сказал Мединский РИА Новости.
Он также подтвердил планы министерства определиться с кандидатом на должность нового художественного руководителя театра до конца августа.
"Хотели бы завершить этот конкурс до конца августа, чтобы новый худрук мог начать работать. Там полностью у театра сформирован план на сезон, театр работает в штатном режиме. Я эту тему с Марчелли (бывшим худруком театра – прим. ред.) обсуждал. В конце августа - в начале сентября они едут на большие гастроли по Сибири, это гастроли в рамках нашей федеральной программы "Большие гастроли", которые организует Минкультуры", - отметил Мединский.
Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо коллектива ярославского театра имени Волкова, который обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, мешающий работе, между директором Алексеем Туркаловым и худруком Евгением Марчелли. Позже Мединский сообщил, что по итогам совещания директор театра освобожден от занимаемой должности, худруку объявлен выговор. Марчелли сообщил журналистам, что написал заявление об уходе.
300002
Обсудить 1
КультураЕвгений МарчеллиВладимир Мединский
Рекомендуем
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
РИА
Новости
Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
Минкульт снял с повестки вопрос объединения Александринки и театра Волкова
Аэропорт Самары Курумоч
В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
Иркутский губернатор заявил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке
Лента
новостей
СК начал проверку после взрыва газа в тюменском поселке
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму описали среднестатистического туриста
Посетительница во время открытия выставки русской художницы Наталии Гончаровой Между Востоком и Западом в Третьяковской галерее в Москве
Как самая дорогая русская художница повлияла на современную мировую моду
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Спецпредставитель ООН по Сирии не приедет на переговоры в Нур-Султан
Паспорт Людмилы Ющенко
Почему семье Ющенко уже 27 лет не дают гражданство России
Участок трассы Р258 Байкал
В Приангарье сняли ограничение на движение фур на трассе "Байкал"
В Москве пьяный актер вырвал дверь такси, пишут СМИ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел Россия-АСЕАН в Бангкоке
Лавров отметил усиление практической кооперации России и АСЕАН
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
Фармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
Врач назвала самые бесполезные лекарства
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
Лента новостейМолния