Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Смена руководства не повлияет на работу ярославского театра драмы имени Волкова, он работает в штатном режиме, план на сезон полностью сформирован, заявил РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее в Минкультуры РФ сообщили, что министерство ведет переговоры с несколькими кандидатами на должность художественного руководителя ярославского театра драмы имени Волкова. Имя нового художественного руководителя Волковского театра будет озвучено в конце августа. До этого Мединский сообщил, что кандидатура нового худрука ярославского театра согласована, и ее представят 19 августа. Министр не назвал фамилию, но сказал, что это хороший кандидат, который придаст новый импульс развитию театра.

"Смена руководства в данном случае никак не влияет на текущую работу театра", - сказал Мединский РИА Новости.

Он также подтвердил планы министерства определиться с кандидатом на должность нового художественного руководителя театра до конца августа.

"Хотели бы завершить этот конкурс до конца августа, чтобы новый худрук мог начать работать. Там полностью у театра сформирован план на сезон, театр работает в штатном режиме. Я эту тему с Марчелли (бывшим худруком театра – прим. ред.) обсуждал. В конце августа - в начале сентября они едут на большие гастроли по Сибири, это гастроли в рамках нашей федеральной программы "Большие гастроли", которые организует Минкультуры", - отметил Мединский.