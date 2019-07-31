В Алтайском крае два человека погибли в ДТП

БАРНАУЛ, 31 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое получили травмы при опрокидывании автомобиля Toyota в Алейском районе, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, ДТП произошло во вторник поздно вечером на автодороге Алейск – Буканское.
"По предварительной информации правоохранителей, 19-летний водитель не справился с управлением иномарки, в результате чего выехал на полосу встречного движения, а затем перевернулся в кювет. В результате ДТП погибли два пассажира, еще один пассажир и водитель госпитализированы", - говорится в сообщении.
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.