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РИА Новости

Иркутский губернатор заявил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке

Вчера, 08:34
1681
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке.
Президент России Владимир Путин 19 июля посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области. Он высказал неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка. В частности, президент отметил, что плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
3 июля, 08:00
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"Дело в том, что предупреждения МЧС и любых других организаций носят разный характер. Если говорить о таком количестве осадков, превышении над критической отметкой, я, например, (таких предупреждений) не получал", - сказал Левченко газете РБК в ответ на вопрос получал он или нет предупреждения от МЧС насчет обильных паводков и возможных наводнений.
Он отметил, что не может ничего плохого сказать про МЧС, потому что и тогда, и сейчас они ведут героическую работу, и заявил, что нужно смотреть, какую информацию, в каком виде и когда получало МЧС.
Беспощадная вода: как наводнения парализуют и уничтожают города
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

С конца июня в Иркутской области идут сильные паводки, и один из сильнейших ударов принял на себя небольшой город Тулун. За это время 25 человек погибли, более десяти пропали без вести. Прямо сейчас стихия не отступает: вода вновь превысила критическую отметку, людей эвакуируют из опасной зоны.

Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
1 из 7

С конца июня в Иркутской области идут сильные паводки, и один из сильнейших ударов принял на себя небольшой город Тулун. За это время 25 человек погибли, более десяти пропали без вести. Прямо сейчас стихия не отступает: вода вновь превысила критическую отметку, людей эвакуируют из опасной зоны.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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CC BY 2.0 / dany13 / Thailand/Thai floods

В уже далеком 2011 году Таиланд в течение полугода заливали сильнейшие дожди. Под водой оказались целые провинции, более 600 человек погибли. Начавшийся летом 2011 года потоп завершился только в январе 2012 года.

Таиланд
2 из 7

В уже далеком 2011 году Таиланд в течение полугода заливали сильнейшие дожди. Под водой оказались целые провинции, более 600 человек погибли. Начавшийся летом 2011 года потоп завершился только в январе 2012 года.

CC BY 2.0 / dany13 / Thailand/Thai floods
CC BY 2.0 / Kristian Thøgersen / Six Feet Under Water

Австралийский штат Квинсленд считается одним из самых засушливых в стране, однако на рубеже 2011 и 2012 года именно его затопило в результате тропического циклона. Ущерб от стихийного бедствия составил более 10 миллиардов долларов.

Австралия
3 из 7

Австралийский штат Квинсленд считается одним из самых засушливых в стране, однако на рубеже 2011 и 2012 года именно его затопило в результате тропического циклона. Ущерб от стихийного бедствия составил более 10 миллиардов долларов.

CC BY 2.0 / Kristian Thøgersen / Six Feet Under Water
CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Pakistan Humanitarian Aid Flood Relief

В 2010 году сильнейшее наводнение обрушилось на Пакистан. Для спасения пострадавших в страну пребывали волонтеры и спасатели со всего мира. Ущерб тогда превысил 10 миллиардов долларов, а жертвами наводнения стали более 2000 человек. Вода не уходила несколько месяцев.

Пакистан
4 из 7

В 2010 году сильнейшее наводнение обрушилось на Пакистан. Для спасения пострадавших в страну пребывали волонтеры и спасатели со всего мира. Ущерб тогда превысил 10 миллиардов долларов, а жертвами наводнения стали более 2000 человек. Вода не уходила несколько месяцев.

CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Pakistan Humanitarian Aid Flood Relief
CC BY 2.0 / Department of Foreign Affairs and Trade / Flooding from Typhoon Ondoy (Ketsana), Philippines 2009. Photo: AusAID

Филиппины достаточно часто подвергаются ударам водной стихии, однако наводнение 2009 года считается в стране сильнейшим за 60 лет. Оно ударило по столице Филлипин – Маниле, - которую вместе с пригородами затопило полностью. Многие дома и целые кварталы были разрушены до основания.

Филиппины
5 из 7

Филиппины достаточно часто подвергаются ударам водной стихии, однако наводнение 2009 года считается в стране сильнейшим за 60 лет. Оно ударило по столице Филлипин – Маниле, - которую вместе с пригородами затопило полностью. Многие дома и целые кварталы были разрушены до основания.

CC BY 2.0 / Department of Foreign Affairs and Trade / Flooding from Typhoon Ondoy (Ketsana), Philippines 2009. Photo: AusAID
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

В январе 2018 года под водой оказался один из самых знаменитых и посещаемых городов мира – Париж. Наводнение было вызвано сильными дождями, улицы города превратились в реки, были закрыты часть станций метро а также многие музеи. Больше недели город был фактически парализован.

Наводнение в Париже
6 из 7

В январе 2018 года под водой оказался один из самых знаменитых и посещаемых городов мира – Париж. Наводнение было вызвано сильными дождями, улицы города превратились в реки, были закрыты часть станций метро а также многие музеи. Больше недели город был фактически парализован.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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© РИА Новости / Олег Смеречинский / Перейти в фотобанк

Летом 2014 года сильнейшие ливни едва не затопили Сочи. Больше 400 домов оказались под водой, так же была затоплена территория аэропорта и железнодорожного вокзала. Из-за этого возник транспортный коллапс, город не могли покинуть многочисленные туристы и жители города.

Последствия ливней в Сочи
7 из 7

Летом 2014 года сильнейшие ливни едва не затопили Сочи. Больше 400 домов оказались под водой, так же была затоплена территория аэропорта и железнодорожного вокзала. Из-за этого возник транспортный коллапс, город не могли покинуть многочисленные туристы и жители города.

© РИА Новости / Олег Смеречинский
Перейти в фотобанк
1 из 7

С конца июня в Иркутской области идут сильные паводки, и один из сильнейших ударов принял на себя небольшой город Тулун. За это время 25 человек погибли, более десяти пропали без вести. Прямо сейчас стихия не отступает: вода вновь превысила критическую отметку, людей эвакуируют из опасной зоны.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
2 из 7

В уже далеком 2011 году Таиланд в течение полугода заливали сильнейшие дожди. Под водой оказались целые провинции, более 600 человек погибли. Начавшийся летом 2011 года потоп завершился только в январе 2012 года.

CC BY 2.0 / dany13 / Thailand/Thai floods
3 из 7

Австралийский штат Квинсленд считается одним из самых засушливых в стране, однако на рубеже 2011 и 2012 года именно его затопило в результате тропического циклона. Ущерб от стихийного бедствия составил более 10 миллиардов долларов.

CC BY 2.0 / Kristian Thøgersen / Six Feet Under Water
4 из 7

В 2010 году сильнейшее наводнение обрушилось на Пакистан. Для спасения пострадавших в страну пребывали волонтеры и спасатели со всего мира. Ущерб тогда превысил 10 миллиардов долларов, а жертвами наводнения стали более 2000 человек. Вода не уходила несколько месяцев.

CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Pakistan Humanitarian Aid Flood Relief
5 из 7

Филиппины достаточно часто подвергаются ударам водной стихии, однако наводнение 2009 года считается в стране сильнейшим за 60 лет. Оно ударило по столице Филлипин – Маниле, - которую вместе с пригородами затопило полностью. Многие дома и целые кварталы были разрушены до основания.

CC BY 2.0 / Department of Foreign Affairs and Trade / Flooding from Typhoon Ondoy (Ketsana), Philippines 2009. Photo: AusAID
6 из 7

В январе 2018 года под водой оказался один из самых знаменитых и посещаемых городов мира – Париж. Наводнение было вызвано сильными дождями, улицы города превратились в реки, были закрыты часть станций метро а также многие музеи. Больше недели город был фактически парализован.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
7 из 7

Летом 2014 года сильнейшие ливни едва не затопили Сочи. Больше 400 домов оказались под водой, так же была затоплена территория аэропорта и железнодорожного вокзала. Из-за этого возник транспортный коллапс, город не могли покинуть многочисленные туристы и жители города.

© РИА Новости / Олег Смеречинский
Перейти в фотобанк
Кроме того, Левченко рассказал, что построенная в Тулуне дамба не была рассчитана на 14-метровое повышение уровня воды.
"В 1984 году превышение уровня было 7 метров, дамба была сделана на 9 метров, а повышение было 14. Такого не было за все время", - сказал он.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Наводнение в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

Паводок в Иркутской области
1 из 15

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

Вид на подтопленные районы Тулуна
2 из 15

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

Самосвал насыпает щебень на разрушенном участке дороги в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
3 из 15

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

Сотрудники МЧС направляются к вертолету для облета подтопленных территорий в Иркутской области
4 из 15

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

Сотрудники МЧС и кинологи питомника К-9 эвакуируют собак из зоны паводка в Тулуне
5 из 15

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
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© Фото : Виктор Бельцов

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
6 из 15

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

© Фото : Виктор Бельцов
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
7 из 15

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

Дом в подтопленном населенном пункте Иркутской области. 30 июня 2019
8 из 15

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

Паводок в Иркутской области
9 из 15

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

Полевая кухня для жителей подтопленного города Тулуна
10 из 15

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

Спасатели МЧС в одном из подтопленных районов Тулуна
11 из 15

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
12 из 15

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
13 из 15

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

Сотрудники МЧС привезли питьевую воду для жителей подтопленного Тулуна
14 из 15

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

Эвакуация пострадавших из района подтопления в Иркутской области
15 из 15

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
1 из 15

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
2 из 15

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
3 из 15

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
5 из 15

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
6 из 15

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

© Фото : Виктор Бельцов
7 из 15

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
8 из 15

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
9 из 15

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
10 из 15

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
13 из 15

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
14 из 15

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
0012116
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Паводок в Иркутской областиСергей ЛевченкоИркутская областьПроисшествия
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