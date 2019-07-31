Иркутский губернатор заявил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке

С конца июня в Иркутской области идут сильные паводки, и один из сильнейших ударов принял на себя небольшой город Тулун. За это время 25 человек погибли, более десяти пропали без вести. Прямо сейчас стихия не отступает: вода вновь превысила критическую отметку, людей эвакуируют из опасной зоны.
С конца июня в Иркутской области идут сильные паводки, и один из сильнейших ударов принял на себя небольшой город Тулун. За это время 25 человек погибли, более десяти пропали без вести. Прямо сейчас стихия не отступает: вода вновь превысила критическую отметку, людей эвакуируют из опасной зоны.
В уже далеком 2011 году Таиланд в течение полугода заливали сильнейшие дожди. Под водой оказались целые провинции, более 600 человек погибли. Начавшийся летом 2011 года потоп завершился только в январе 2012 года.
В уже далеком 2011 году Таиланд в течение полугода заливали сильнейшие дожди. Под водой оказались целые провинции, более 600 человек погибли. Начавшийся летом 2011 года потоп завершился только в январе 2012 года.
Австралийский штат Квинсленд считается одним из самых засушливых в стране, однако на рубеже 2011 и 2012 года именно его затопило в результате тропического циклона. Ущерб от стихийного бедствия составил более 10 миллиардов долларов.
Австралийский штат Квинсленд считается одним из самых засушливых в стране, однако на рубеже 2011 и 2012 года именно его затопило в результате тропического циклона. Ущерб от стихийного бедствия составил более 10 миллиардов долларов.
В 2010 году сильнейшее наводнение обрушилось на Пакистан. Для спасения пострадавших в страну пребывали волонтеры и спасатели со всего мира. Ущерб тогда превысил 10 миллиардов долларов, а жертвами наводнения стали более 2000 человек. Вода не уходила несколько месяцев.
В 2010 году сильнейшее наводнение обрушилось на Пакистан. Для спасения пострадавших в страну пребывали волонтеры и спасатели со всего мира. Ущерб тогда превысил 10 миллиардов долларов, а жертвами наводнения стали более 2000 человек. Вода не уходила несколько месяцев.
Филиппины достаточно часто подвергаются ударам водной стихии, однако наводнение 2009 года считается в стране сильнейшим за 60 лет. Оно ударило по столице Филлипин – Маниле, - которую вместе с пригородами затопило полностью. Многие дома и целые кварталы были разрушены до основания.
Филиппины достаточно часто подвергаются ударам водной стихии, однако наводнение 2009 года считается в стране сильнейшим за 60 лет. Оно ударило по столице Филлипин – Маниле, - которую вместе с пригородами затопило полностью. Многие дома и целые кварталы были разрушены до основания.
В январе 2018 года под водой оказался один из самых знаменитых и посещаемых городов мира – Париж. Наводнение было вызвано сильными дождями, улицы города превратились в реки, были закрыты часть станций метро а также многие музеи. Больше недели город был фактически парализован.
В январе 2018 года под водой оказался один из самых знаменитых и посещаемых городов мира – Париж. Наводнение было вызвано сильными дождями, улицы города превратились в реки, были закрыты часть станций метро а также многие музеи. Больше недели город был фактически парализован.
Летом 2014 года сильнейшие ливни едва не затопили Сочи. Больше 400 домов оказались под водой, так же была затоплена территория аэропорта и железнодорожного вокзала. Из-за этого возник транспортный коллапс, город не могли покинуть многочисленные туристы и жители города.
Летом 2014 года сильнейшие ливни едва не затопили Сочи. Больше 400 домов оказались под водой, так же была затоплена территория аэропорта и железнодорожного вокзала. Из-за этого возник транспортный коллапс, город не могли покинуть многочисленные туристы и жители города.
С конца июня в Иркутской области идут сильные паводки, и один из сильнейших ударов принял на себя небольшой город Тулун. За это время 25 человек погибли, более десяти пропали без вести. Прямо сейчас стихия не отступает: вода вновь превысила критическую отметку, людей эвакуируют из опасной зоны.
В уже далеком 2011 году Таиланд в течение полугода заливали сильнейшие дожди. Под водой оказались целые провинции, более 600 человек погибли. Начавшийся летом 2011 года потоп завершился только в январе 2012 года.
Австралийский штат Квинсленд считается одним из самых засушливых в стране, однако на рубеже 2011 и 2012 года именно его затопило в результате тропического циклона. Ущерб от стихийного бедствия составил более 10 миллиардов долларов.
В 2010 году сильнейшее наводнение обрушилось на Пакистан. Для спасения пострадавших в страну пребывали волонтеры и спасатели со всего мира. Ущерб тогда превысил 10 миллиардов долларов, а жертвами наводнения стали более 2000 человек. Вода не уходила несколько месяцев.
Филиппины достаточно часто подвергаются ударам водной стихии, однако наводнение 2009 года считается в стране сильнейшим за 60 лет. Оно ударило по столице Филлипин – Маниле, - которую вместе с пригородами затопило полностью. Многие дома и целые кварталы были разрушены до основания.
В январе 2018 года под водой оказался один из самых знаменитых и посещаемых городов мира – Париж. Наводнение было вызвано сильными дождями, улицы города превратились в реки, были закрыты часть станций метро а также многие музеи. Больше недели город был фактически парализован.
Летом 2014 года сильнейшие ливни едва не затопили Сочи. Больше 400 домов оказались под водой, так же была затоплена территория аэропорта и железнодорожного вокзала. Из-за этого возник транспортный коллапс, город не могли покинуть многочисленные туристы и жители города.
Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.
Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.
В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.
В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.
Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.
Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.
Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.
Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.
Подготовлены 42 пункта временного размещения.
Подготовлены 42 пункта временного размещения.
В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.
Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.
Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.
Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.
Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.
Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.
Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.
Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.
Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.
Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.
Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.
На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.
На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.
В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.
В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.
Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.
Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.
Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.
В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.
Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.
Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.
Подготовлены 42 пункта временного размещения.
В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.
Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.
Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.
Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.
Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.
Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.
На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.
В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.
Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.