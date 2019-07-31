Потерявшую ход в Белом море яхту взяли на буксир

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" взяло на буксир яхту "Крейсер", которая подала сигнал бедствия в Белом море, сообщили РИА Новости в Морском спасательном подцентре Архангельска.

Ранее сообщалось, что в Белом море вблизи острова Сосновец потеряла ход частная яхта "Крейсер". По данным ГУМЧС по Архангельской области, предположительно, на винтах запутался инородный предмет. На борту яхты находятся шесть человек. Порт приписки яхты - город Архангельск. Яхта направлялась в сторону Новой Земли. ГУМЧС также сообщало, что экипажу яхты ничего не угрожает. Для оказания помощи примерно в одной миле от яхты находилось научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" с экипажем 60 человек.

"Судно "Профессор Молчанов" ведет яхту "Крейсер" на буксире к приемному бую порта Архангельск, где она станет на якорь. С людьми на яхте все в порядке, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.