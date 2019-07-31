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РИА Новости

Потерявшую ход в Белом море яхту взяли на буксир

Вчера, 08:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" взяло на буксир яхту "Крейсер", которая подала сигнал бедствия в Белом море, сообщили РИА Новости в Морском спасательном подцентре Архангельска.
Ранее сообщалось, что в Белом море вблизи острова Сосновец потеряла ход частная яхта "Крейсер". По данным ГУМЧС по Архангельской области, предположительно, на винтах запутался инородный предмет. На борту яхты находятся шесть человек. Порт приписки яхты - город Архангельск. Яхта направлялась в сторону Новой Земли. ГУМЧС также сообщало, что экипажу яхты ничего не угрожает. Для оказания помощи примерно в одной миле от яхты находилось научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" с экипажем 60 человек.
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"Судно "Профессор Молчанов" ведет яхту "Крейсер" на буксире к приемному бую порта Архангельск, где она станет на якорь. С людьми на яхте все в порядке, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" отложило научные работы и взяло курс к яхте "Крейсер". По словам капитана "Профессора Молчанова" Сергея Хохлова, с судна "Академик Николай Страхов" была получена информация, что "у яхты вышел из строя генератор, отсутствует освещение, нет хода и на данный момент пропала радиосвязь, видимо, из-за разрядившихся аккумуляторов". На борту яхты шесть человек: сотрудники нацпарка "Русская Арктика" Иван Мизин и Юрий Молодцов и четыре члена экипажа.
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