Последний день июля в Москве может стать самым холодным за 70 лет

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Среда в Москве может стать самым холодным 31 июля с середины 1940-х, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"По климатическому описанию 31 июля считается самым теплым днем года. Такой низкой температуры в российской столице в этот день не было 70 лет", — отметил собеседник агентства.

Как подчеркнул метеоролог, минувшая ночь также стала самой холодной в июле этого года: температура понизилась до отметки 8,9 градуса, а в семь утра столбики термометров показывали плюс 8,3 градуса.