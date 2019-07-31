МАК порекомендовал проверить тормозные системы Ан-24 после ЧП в Бурятии

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчёт по расследованию аварийной посадки самолёта в Бурятии в июне 2019 года и рекомендовал провести проверку технического состояния и работоспособности тормозных систем на воздушных судах типа Ан-24 и Ан-26.

Утром 27 июня пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Амбулаторную помощь получили 33 человека. Госпитализированы восемь человек, в том числе двое детей.

"Провести разовую проверку технического состояния и работоспособности тормозных систем согласно регламента ТО на самолетах типа Ан-24 и Ан-26 ... С летным составом, выполняющим полеты на самолетах типа Ан-24, дополнительно изучить: заход на посадку и посадку с одним отказавшим двигателем; работу тормозов от основной и аварийной систем", - говорится в отчете.

Кроме того, в отчете сообщается, что в полете у самолета отказал левый двигатель.

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"На снижении отказал левый двигатель, экипаж выполнил действия для флюгирования воздушного винта, отключил автопилот и доложил диспетчеру командно-диспетчерского пункта: "47366, отказ двигателя. Отказ левого двигателя", - говорится в отчете.