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РИА Новости

Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США

Вчера, 07:34
2012
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что будет стараться сократить оборонный бюджет страны.
"У нас сейчас очень сильные вооруженные силы, гораздо сильнее после последнего (принятого - ред.) бюджета. Потом, в какой-то момент, я смогу урезать (бюджет - ред.). Но мы были вынуждены модернизировать наши вооруженные силы", - заявил Трамп.
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На вопрос ведущего, планируются ли сокращения бюджета, Трамп ответил "абсолютно".
Ранее сенат США принял проект оборонного бюджета в объеме 750 миллиардов долларов на 2020 финансовый год, который начинается 1 октября 2019 года. Палата представителей конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 2020 год, предусматривающий выделение на эти цели 733 миллиардов долларов вместо запрошенных администрацией Трампа 750 миллиардов.
Наличие двух версий этого документа является обычной практикой. В таком случае создается согласительный комитет из представителей обеих партий, чтобы выработать консенсус, за который будут готовы проголосовать в обеих палатах. Разница в подходах становится поводом для политического торга и в других вопросах.
Оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год составил 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) превысило бюджет 2018 года.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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