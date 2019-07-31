Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США

10 миллионов людей за 10 дней. Трамп поразмышлял об уничтожении Афганистана На встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом глава Белого дома заявил, что может стереть Афганистан с лица земли. Не делает он этого лишь потому, что не хочет убивать десять миллионов человек.