В Китае зафиксировали замедление индекса деловой активности в сфере услуг

Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней. Архивное фото

ПЕКИН, 31 июл — РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в июле замедлился до 53,7 пункта, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического управления КНР.

Показатель оказался хуже, чем в июне, когда индекс замедлился до 54,2 пункта. Тем не менее, он все еще остается выше психологической отметки в 50 пунктов.