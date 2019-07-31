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РИА Новости

В Китае зафиксировали замедление индекса деловой активности в сфере услуг

Вчера, 07:19
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней. Архивное фото
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 31 июл — РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в июле замедлился до 53,7 пункта, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического управления КНР.
Показатель оказался хуже, чем в июне, когда индекс замедлился до 54,2 пункта. Тем не менее, он все еще остается выше психологической отметки в 50 пунктов.
Район Пудун в Шанхае
19 апреля, 08:00
Китайский мир хорошим быть не может?
Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.
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КитайЭкономика
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