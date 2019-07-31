Лавров ожидает визит премьера Малайзии на ВЭФ-2019

"Мы ценим наши отношения, господин министр. Президент России и ваш премьер-министр провели очень хорошую встречу в прошлом году. Мы ждём приезда премьер-министра Махатхира Мохаммада во Владивосток в сентябре на Восточный экономический форум", - заявил Лавров на переговорах с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

"Мы будем очень рады принять его, и если вы будете в составе делегации, это будет ещё более приятно нам, как представителям министерства иностранных дел", - добавил Лавров.