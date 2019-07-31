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РИА Новости

Москвичей в День города ожидают около двухсот мастер-классов от спортсменов

Вчера, 07:10
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПразднование Дня города в Москве. Архивное фото
Празднование Дня города в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Порядка 200 мастер-классов от профессиональных спортсменов, выступление хайлайнеров (хождение по стропе) и уроки по фристайл-слалому на роликах ожидают москвичей в День города 7-8 сентября, принять участие в спортивной программе сможет свыше 25 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
"В лучших традициях московских фестивалей, для горожан и гостей столицы подготовлена и насыщенная спортивная программа с открытыми тренировками и захватывающими выступлениями ко Дню города. Более 100 профессиональных спортсменов проведут порядка 200 бесплатных мастер-классов. Поучаствовать в них смогут не менее 25 тысяч человек", - сообщили в пресс-службе оргкомитета.
Отмечается, что специально ко Дню города будет установлено восемь спортивных объектов на центральных улицах Москвы. В том числе для гостей будут работать 35-метровый бассейн для сапсерфинга (катание на доске для серфинга с веслом) и восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, площадка для показательных выступлений на BMX и самокатах, трассы для зиплайна (спуск с высоты по тросу) и хайлайна.
"Новинкой праздника этого года станут занятия по фристайл-слалому (катанию на роликовых коньках) на специальном роллердроме", - отметили в "Московских сезонах".
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В пресс-службе оргкомитета уточнили, что фристайл-слалом - это вид спорта, предполагающий выполнение упражнений на роликовых коньках под музыку. Гости смогут научиться этому необычному виду спорта на площадке "Место встречи", расположенной на Тверской улице в районе дома 2. Встать на ролики смогут как и взрослые, так и дети от 8 лет.
Москвичи и гости праздника также увидят в небе над Тверской хайлайнеров, которые будут ходить по стропам, натянутым на уровне крыш. Ранее хайлайнеры поразили москвичей своей шоу-программой во время проведения фестиваля "Путешествие в Рождество".
"Гости праздника увидят в небе над Тверской удивительных "космонавтов": хайлайнеров в костюмах-скафандрах. Они будут ходить по стропам, натянутым на уровне крыш, что станет одним из самых ярких зрелищ праздника. В День города выступления хайлайнеров пройдут над площадкой "Программа Возрождения" по адресу Тверская, 8/1", - добавили в пресс-службе.
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По словам организаторов, еще одной точкой притяжения любителей зрелищных видов спорта станет площадка "Биг-Эйр", которая расположится на переходе от площади Революции к Манежной площади. Там гости смогут увидеть шоу-программу, подготовленную 50 профессиональными спортсменами, которые продемонстрируют трюки на BMX и самокатах.
В оргкомитете добавили, что на Тверской площади гости смогут прокатиться на зиплайне. Посетители этого аттракциона пролетят 80 метров по стальному канату, который будет натянут между башнями высотой 6 и 8 метров.
"Спортивные занятия и шоу в центре Москвы 7 и 8 сентября будут проходить с 10.00 до 22.00. Участие во всех спортивных событиях праздника и прокат всего необходимого оборудования (самокаты, роликовые коньки, сапборды) - совершенно бесплатно для всех гостей", - заключили в пресс-службе "Московских сезонов".
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