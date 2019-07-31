В правительстве Японии подтвердили планы провести саммит с КНДР

ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. Япония по-прежнему настроена на проведение переговоров с КНДР на высшем уровне, сообщил журналистам в среду генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в связи с серией недавних ракетных испытаний Пхеньяна.

"Позиция остается неизменной", - сказал на брифинге Суга, отвечая на вопрос, не изменились ли планы Токио добиваться саммита с КНДР.

Япония пока остается последней страной в регионе, с которой КНДР не вступает в диалог на высшем уровне. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно заявлял, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для прояснения судеб японских граждан, похищенных в прошлом агентами Пхеньяна.