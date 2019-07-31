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РИА Новости

В правительстве Японии подтвердили планы провести саммит с КНДР

Вчера, 07:03
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© AP Photo / Shizuo KambayashiГенеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга. Архивное фото
Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга. Архивное фото
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга. Архивное фото
ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. Япония по-прежнему настроена на проведение переговоров с КНДР на высшем уровне, сообщил журналистам в среду генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в связи с серией недавних ракетных испытаний Пхеньяна.
"Позиция остается неизменной", - сказал на брифинге Суга, отвечая на вопрос, не изменились ли планы Токио добиваться саммита с КНДР.
Япония пока остается последней страной в регионе, с которой КНДР не вступает в диалог на высшем уровне. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно заявлял, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для прояснения судеб японских граждан, похищенных в прошлом агентами Пхеньяна.
Как сообщалось ранее, две ракеты были запущены в сторону Японского моря у порта Вонсан. Еще две ракеты КНДР испытала там же 25 июля.
Ракеты и бомбы КНДР
25 июля, 12:45
Главное оружие Ким Чен ЫнаДвадцать пятого июля КНДР испытала две ракеты, обе достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Какое оружие есть в арсенале Северной Кореи и как продвигается ядерная программа страны, — в инфографике Ria.ru
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Ёсихидэ СугаКНДРЯпонияВ мире
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