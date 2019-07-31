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РИА Новости

Более 350 десантников прыгнули с парашютами в рамках подготовки к АрМИ-2019

Вчера, 06:49
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчебное десантирование. Архивное фото
Учебное десантирование. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 350 десантников совершили тренировочные прыжки, готовясь к конкурсу "Десантный взвод" в рамках АрМИ-2019, сообщили в пресс-службе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В рамках подготовки к первому этапу конкурса участники конкурса "Десантный взвод – 2019", который пройдет в Псковской области в период с 3 по 13 августа, более 350 участников конкурса совершили тренировочные прыжки из вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ на парашютных системах Д-10 с высоты 600 метров", - говорится в заявлении.
Уточняется, что 29 июля была проведена предпрыжковая тренировка, на которой военные смогли отработать действия десантников в разных условиях.
Армейские международные игры проводятся в 2019 году в пятый раз. Конкурсы пройдут на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участия более шести тысяч военнослужащих из 30 стран. Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.
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АрМИ-2019Министерство обороны РФРоссияБезопасность
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