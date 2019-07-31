В Сеуле оценили потенциал новой северокорейской подлодки

ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи считает, что новая подводная лодка КНДР может нести по меньшей мере три баллистические ракеты, передает агентство Ренхап.
По данным агентства, информация об этом была представлена в среду в комитете по безопасности однопалатного национального собрания Республики Корея.
"На фотографиях из Северной Кореи, часть заретуширована мозаикой, но представляется, что это место для пусков ракет", - приводит агентство доклад военного ведомства. Утверждается, что подлодка готовится к вводу в эксплуатацию.