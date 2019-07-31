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РИА Новости

Бывший замгенпрокурора Украины призвал к "большей жесткости" в Донбассе

Вчера, 06:43
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие. Архивное фото
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша заявил, что решать конфликт в Донбассе нужно "милитарным путем".

"Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости. Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. <...> Если кто-то коллаборанты, то, пожалуйста, чемодан — вокзал — Россия", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.
Вопрос урегулирования на юго-востоке Украины обсуждается контактными группами в Минске. Подписаны три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Популярные комментарии
Да , нациков фашистов, тех, кто пришел на Донбас после гос. Переворота надо мочить
31 июля, 07:57
Владислав Петрович
22221007
А филей у них не треснет от такой перемоги и натуги?😂😂😂
31 июля, 06:45
Alex Ak.
195180006
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