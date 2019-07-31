Бывший замгенпрокурора Украины призвал к "большей жесткости" в Донбассе

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша заявил, что решать конфликт в Донбассе нужно "милитарным путем".

"Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости. Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. <...> Если кто-то коллаборанты, то, пожалуйста, чемодан — вокзал — Россия", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.

Вопрос урегулирования на юго-востоке Украины обсуждается контактными группами в Минске. Подписаны три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР.