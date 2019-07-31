Москвичам пообещали самый холодный день с начала июля

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В среду в Москве ожидается еще большее похолодание, чем во вторник, который и так стал самым холодным днем с начала июля, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее метеоролог сообщала РИА Новости, что вторник может стать самым холодным днем месяца.

"В 16.00 (во вторник - ред.) в Москве температура была 16,1 градуса. Действительно, сегодняшний день с такой температурой оказался самым холодным в этом июле месяце", - сказала Позднякова.

Она также отметила, что среднесуточная температура на 6 градусов ниже климатической нормы.