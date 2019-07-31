Южнокорейские СМИ сообщили максимальную высоту выпущенных в КНДР ракет

ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. Максимальная высота полета испытанных на рассвете в среду двух баллистических ракет КНДР составила 30 километров, сообщило южнокорейское агентство Ренхап.
Как сообщалось ранее, две ракеты были запущены в сторону Японского моря у порта Вонсан. Еще две ракеты КНДР испытала 25 июля, высота их полета составила тогда около 50 километров.
В мае Пхеньян также проводил ракетные испытания дважды, максимальная высота, которую достигли тогда ракеты, составила 60 и 45-50 километров.
Все эти ракеты военные Южной Кореи относят к типу KN-23 и называют баллистическими.
СБ ООН запрещает КНДР разработку и испытания баллистических ракет, против Пхеньяна действуют санкции.