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РИА Новости

Южнокорейские СМИ сообщили максимальную высоту выпущенных в КНДР ракет

Вчера, 06:28
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ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. Максимальная высота полета испытанных на рассвете в среду двух баллистических ракет КНДР составила 30 километров, сообщило южнокорейское агентство Ренхап.
Как сообщалось ранее, две ракеты были запущены в сторону Японского моря у порта Вонсан. Еще две ракеты КНДР испытала 25 июля, высота их полета составила тогда около 50 километров.
В мае Пхеньян также проводил ракетные испытания дважды, максимальная высота, которую достигли тогда ракеты, составила 60 и 45-50 километров.
Все эти ракеты военные Южной Кореи относят к типу KN-23 и называют баллистическими.
СБ ООН запрещает КНДР разработку и испытания баллистических ракет, против Пхеньяна действуют санкции.
Ракеты и бомбы КНДР
25 июля, 12:45
Главное оружие Ким Чен ЫнаДвадцать пятого июля КНДР испытала две ракеты, обе достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Какое оружие есть в арсенале Северной Кореи и как продвигается ядерная программа страны, — в инфографике Ria.ru
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