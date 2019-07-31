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РИА Новости

США намерены заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

Вчера, 06:15
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© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford WilliamsЗапуск ракеты "Томагавк" с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
МОСКВА, 31 июл РИА Новости. Вашингтон рассчитывает достичь договоренностей с Москвой в сфере контроля над вооружениями, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу C-Span.

"Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями".

Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
Дональд Трамп
Между тем его советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен.

"Зачем продлевать ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?"

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Джон Болтон
Он подтвердил, что США настроены заключить новое соглашение в этой сфере, которое бы включало Россию и Китай.
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
4 июля, 03:22
Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин

Договор СНВ-3

Россия и США подписали договор СНВ-3 в 2010 году, он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них.
На сегодня это единственное действующее соглашение об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном. Срок действия договора — до февраля 2021 года.
Пока что США официально не объявили, намерены ли продлевать действие документа.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не будет продлевать договор по СНВ-3, "если этого никто не хочет".
Президент США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс в США
27 апреля, 12:00
Хитрый ход: Трамп призвал к глобальному ядерному разоружениюТрамп предлагает уничтожить смертоносное оружие с ядерной начинкой. Идея вроде бы прекрасная. Но то только с виду.
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Обсудить 59
Дональд ТрампРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Да нормальное у него предложение....НОРМАЛЬНОЕ! Всё обсудить...и теперь три ведущих государства! США,РОССИЯ и КИТАЙ.Чего не так?! Всё так как надо.
31 июля, 07:28
aleksandr63s2
96720391
Трампу верить - себя не уважать... У него в Твиттере с утра - одно, а к вечеру - прямо противоположное...((
31 июля, 07:42
eldeckel
535001980
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