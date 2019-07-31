США намерены заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вашингтон рассчитывает достичь договоренностей с Москвой в сфере контроля над вооружениями, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Вашингтон рассчитывает достичь договоренностей с Москвой в сфере контроля над вооружениями, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу C-Span

"Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями". Дональд Трамп

Между тем его советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен.

"Зачем продлевать ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?" Джон Болтон

Он подтвердил, что США настроены заключить новое соглашение в этой сфере, которое бы включало Россию и Китай.

Договор СНВ-3

Россия и США подписали договор СНВ-3 в 2010 году, он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них.

На сегодня это единственное действующее соглашение об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном. Срок действия договора — до февраля 2021 года.

Пока что США официально не объявили, намерены ли продлевать действие документа.