В ЕКА сообщили о планах приостановить полеты астронавтов к МКС с Байконура

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Итальянский астронавт Лука Пармитано может стать последним в ближайшие годы представителем Европейского космического агентства, отправившимся на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз", сообщил РИА Новости в среду глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Пармитано прилетел на МКС 21 июля на корабле "Союз МС-13" вместе с россиянином Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом.

"Пока планирование такое, что на ближайшие годы он последний астронавт ЕКА, который отправился на МКС с Байконура", - сказал Пишель.

В январе генеральный директор ЕКА Ян Вернер сообщил, что французский астронавт Тома Песке, совершивший в 2016-2017 годах полет на МКС, снова отправится на станцию в конце 2020 года. При этом он не уточнил, на каком корабле - российском или американском - полетит француз.

"Точное время полета Тома Песке зависит от того, когда американцы начнут запускать свои новые пилотируемые корабли в штатные полеты", - пояснил Пишель.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск первого Crew Dragon с экипажем на станцию планируется на 17 декабря. В состав экипажа входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Испытательный запуск к МКС первого Starliner без экипажа намечается на 17 сентября. Первый корабль с экипажем планируется запустить на станцию в испытательном режиме 30 ноября. В состав экипажа входят астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.