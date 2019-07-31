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РИА Новости

В ЕКА сообщили о планах приостановить полеты астронавтов к МКС с Байконура

Вчера, 05:59
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" со стартовой площадки космодрома "Байконур"
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Итальянский астронавт Лука Пармитано может стать последним в ближайшие годы представителем Европейского космического агентства, отправившимся на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз", сообщил РИА Новости в среду глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Пармитано прилетел на МКС 21 июля на корабле "Союз МС-13" вместе с россиянином Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом.
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"Пока планирование такое, что на ближайшие годы он последний астронавт ЕКА, который отправился на МКС с Байконура", - сказал Пишель.
В январе генеральный директор ЕКА Ян Вернер сообщил, что французский астронавт Тома Песке, совершивший в 2016-2017 годах полет на МКС, снова отправится на станцию в конце 2020 года. При этом он не уточнил, на каком корабле - российском или американском - полетит француз.
"Точное время полета Тома Песке зависит от того, когда американцы начнут запускать свои новые пилотируемые корабли в штатные полеты", - пояснил Пишель.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
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В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск первого Crew Dragon с экипажем на станцию планируется на 17 декабря. В состав экипажа входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.
Испытательный запуск к МКС первого Starliner без экипажа намечается на 17 сентября. Первый корабль с экипажем планируется запустить на станцию в испытательном режиме 30 ноября. В состав экипажа входят астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.
После успешных испытательных беспилотного и пилотируемого полетов оба корабля будут сертифицированы НАСА для выполнения штатных полетов с экипажами на МКС. Первый такой полет планируется в мае 2020 года.
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Лука ПармитаноБайконур (космодром)Международная космическая станцияЕвропейское космическое агентствоСоюзИталияРИА Наука
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