Американский профессор рассказал о поражении США в "битве за Арктику"

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Усовершенствованная арктическая стратегия США является шагом вперед в борьбе с Россией и Китаем за контроль над Арктикой, однако Вашингтон заметно проигрывает Москве и Пекину, пишет профессор Школы международных исследований при Университете Джона Хопкинса в США Хал Брэндс в статье для Усовершенствованная арктическая стратегия США является шагом вперед в борьбе с Россией и Китаем за контроль над Арктикой, однако Вашингтон заметно проигрывает Москве и Пекину, пишет профессор Школы международных исследований при Университете Джона Хопкинса в США Хал Брэндс в статье для Блумберг

Он отмечает, что Россия наращивает свою мощь в Арктике и устанавливает контроль над ключевыми морскими маршрутами, в частности, над Северным морским путем. При этом Китай также активизирует свои усилия в борьбе за это регион, что проявляется в инициативе "Один пояс – один путь".

Брэндс считает, что Берингов пролив потенциально может стать Персидским заливом будущего и будет оказывать большое влияние на международную обстановку. Однако в этом месте США не имеют возможности противостоять России.

При этом он констатирует, что США начинают понимать всю важность Арктики. По его словам, Пентагон в качестве ответа на активность России собирается проводить в регионе больше учений, планирует подготовить экспедиционные бригады морской пехоты для действия в арктических условиях, а также хочет усилить сотрудничество с союзниками для обеспечения безопасности ключевых морских путей в Арктике

Тем не менее, профессор подчеркивает, что Вашингтон рискует столкнуться с большими проблемами, указывая на большую пропасть "между целями и ресурсами".

Брэндс пишет, что Россия имеет 14 ледоколов и шесть арктических баз, и при этом активно инвестирует в развитие региона. По его словам, у Китая гораздо меньше возможностей в Арктике, но страна ведет активную работу в этом направлении. В то же время у США эти возможности отсутствуют, поскольку у страны есть всего два старых ледокола, которые даже непригодны для использования в Арктике. При этом вся американская инфраструктура за Полярным кругом сильно устарела, а для ее восстановления понадобятся огромные финансовые вложения, подчеркивает он.

Кроме того, профессор отмечает, США могут столкнуться с проблемами в диалоге с союзниками. В частности, он приводит в пример Канаду, которая считает Северо-Западный проход в Арктике своими территориальными водами, что не соответствует планам Вашингтона и его представлениям о международном праве.