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РИА Новости

Американский профессор рассказал о поражении США в "битве за Арктику"

Вчера, 06:00
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© РИА Новости / Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Усовершенствованная арктическая стратегия США является шагом вперед в борьбе с Россией и Китаем за контроль над Арктикой, однако Вашингтон заметно проигрывает Москве и Пекину, пишет профессор Школы международных исследований при Университете Джона Хопкинса в США Хал Брэндс в статье для Блумберг.
Он отмечает, что Россия наращивает свою мощь в Арктике и устанавливает контроль над ключевыми морскими маршрутами, в частности, над Северным морским путем. При этом Китай также активизирует свои усилия в борьбе за это регион, что проявляется в инициативе "Один пояс – один путь".
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Брэндс считает, что Берингов пролив потенциально может стать Персидским заливом будущего и будет оказывать большое влияние на международную обстановку. Однако в этом месте США не имеют возможности противостоять России.
При этом он констатирует, что США начинают понимать всю важность Арктики. По его словам, Пентагон в качестве ответа на активность России собирается проводить в регионе больше учений, планирует подготовить экспедиционные бригады морской пехоты для действия в арктических условиях, а также хочет усилить сотрудничество с союзниками для обеспечения безопасности ключевых морских путей в Арктике
Тем не менее, профессор подчеркивает, что Вашингтон рискует столкнуться с большими проблемами, указывая на большую пропасть "между целями и ресурсами".
Брэндс пишет, что Россия имеет 14 ледоколов и шесть арктических баз, и при этом активно инвестирует в развитие региона. По его словам, у Китая гораздо меньше возможностей в Арктике, но страна ведет активную работу в этом направлении. В то же время у США эти возможности отсутствуют, поскольку у страны есть всего два старых ледокола, которые даже непригодны для использования в Арктике. При этом вся американская инфраструктура за Полярным кругом сильно устарела, а для ее восстановления понадобятся огромные финансовые вложения, подчеркивает он.
Кроме того, профессор отмечает, США могут столкнуться с проблемами в диалоге с союзниками. В частности, он приводит в пример Канаду, которая считает Северо-Западный проход в Арктике своими территориальными водами, что не соответствует планам Вашингтона и его представлениям о международном праве.
Помимо этого, Брэндс отмечает, что Арктическая стратегия США не соответствует политике американских властей по климату. Вашингтон отказывается помогать союзникам в борьбе с глобальным потеплением, но при этом обвиняет Китай в климатических изменениях, заявляя, что Пекин, таким образом, подрывает конкурентоспособность США в Арктике. В итоге такая позиция Вашингтона и игнорирование изменений климата на планете поставит США в стратегически невыгодное положение, что скажется на ее будущем, констатирует профессор.
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25 июня, 08:00
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
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Популярные комментарии
А, все же интересную политику ведет Путин. Он за короткий период смог воссоздать армию и флот, справится с последствиями санкций, завоевать ключевые места в мире, стать влиятельным политиком и игроком, прибрать к рукам Арктику, с помощью мягкой силы опрокинул альянс НАТО, устроив в нем разлад, нашел общий язык в Европе с немцами а на американском континенте с Венесуэлой. Вернулся в Африку, с помощью ЧВК..вернул Крым и медленно но уверенно разваливает прибалтов, шумеров и грузин. Браво, маэстро..браво!
31 июля, 07:39
ВМВладимир Мономах
4610000
Россия "устанавливает" контроль над Севморпутём, который идёт вдоль берегов России. Что-то тут не так.
31 июля, 07:53
Адам Ваксель
1040000
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