В Гонконге демонстранты собираются у здания суда

ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости. Многочисленные демонстранты в среду утром собираются у здания суда в Гонконге, куда должны привезти группу протестующих, которым накануне предъявили обвинения за участие в массовых беспорядках, сообщает телерадиокорпорация Многочисленные демонстранты в среду утром собираются у здания суда в Гонконге, куда должны привезти группу протестующих, которым накануне предъявили обвинения за участие в массовых беспорядках, сообщает телерадиокорпорация RTHK

В обнародованном в ночь на среду заявлении полиции говорится, что в ходе столкновений в минувшее воскресенье полиция задержала 49 человек – 32 мужчин и 17 женщин в возрасте от 16 до 41 года. "После расследования и обращения за правовой консультаций 44 задержанным были предъявлены обвинения за участие в беспорядках, один из них помимо этого также обвинен в нападении на полицейского. Отдельно 24-летний мужчина обвинен в хранении холодного оружия", - говорится в заявлении.

Полиция также сообщила, что в среду все лица, кому были предъявлены обвинения, прибудут в суд. Двое из задержанных отпущены под залог, еще двое – временно освобождены из-под стражи. Полиция не исключила возможности дальнейших задержаний.

Сообщение о предъявлении обвинений немедленно вызвало общественную реакцию, в результате сотни демонстрантов пришли к участку, где, предположительно, содержатся задержанные. Толпа выкрикивала лозунги стоящим снаружи полицейским и слепила их лазерными указками. Однако ворота были закрыты, и сотрудники правоохранительных органов обратились к протестующим с просьбой уйти. Позже собравшиеся на улице люди начали бросать в полицейских яйца, а те в ответ применили перцовый баллончик. В результате очередных стычек пострадали шесть человек.

В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.

Состоявшаяся в воскресенье 28 июля акция протеста изначально была согласована властями, однако спустя какое-то время часть демонстрантов вышла за пределы согласованного маршрута, заблокировав часть центральных улиц и создав помехи для транспорта. Полиция после предупреждения применила слезоточивый газ, однако это не помогло разогнать толпу, столкновения продолжились. В результате были задержаны 49 человек по подозрению в совершении преступлений, включая несанкционированные собрания и хранение оружия.