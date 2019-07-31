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РИА Новости

В Гонконге демонстранты собираются у здания суда

Вчера, 05:53
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© REUTERS / Tyrone SiuУчастники акции протеста в Гонконге. 1 июля 2019
Участники акции протеста в Гонконге. 1 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости. Многочисленные демонстранты в среду утром собираются у здания суда в Гонконге, куда должны привезти группу протестующих, которым накануне предъявили обвинения за участие в массовых беспорядках, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
В обнародованном в ночь на среду заявлении полиции говорится, что в ходе столкновений в минувшее воскресенье полиция задержала 49 человек – 32 мужчин и 17 женщин в возрасте от 16 до 41 года. "После расследования и обращения за правовой консультаций 44 задержанным были предъявлены обвинения за участие в беспорядках, один из них помимо этого также обвинен в нападении на полицейского. Отдельно 24-летний мужчина обвинен в хранении холодного оружия", - говорится в заявлении.
Полиция также сообщила, что в среду все лица, кому были предъявлены обвинения, прибудут в суд. Двое из задержанных отпущены под залог, еще двое – временно освобождены из-под стражи. Полиция не исключила возможности дальнейших задержаний.
Сообщение о предъявлении обвинений немедленно вызвало общественную реакцию, в результате сотни демонстрантов пришли к участку, где, предположительно, содержатся задержанные. Толпа выкрикивала лозунги стоящим снаружи полицейским и слепила их лазерными указками. Однако ворота были закрыты, и сотрудники правоохранительных органов обратились к протестующим с просьбой уйти. Позже собравшиеся на улице люди начали бросать в полицейских яйца, а те в ответ применили перцовый баллончик. В результате очередных стычек пострадали шесть человек.
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
11 июня, 08:00
Кому грозит миллион протестующих на улицах Гонконга
В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
Состоявшаяся в воскресенье 28 июля акция протеста изначально была согласована властями, однако спустя какое-то время часть демонстрантов вышла за пределы согласованного маршрута, заблокировав часть центральных улиц и создав помехи для транспорта. Полиция после предупреждения применила слезоточивый газ, однако это не помогло разогнать толпу, столкновения продолжились. В результате были задержаны 49 человек по подозрению в совершении преступлений, включая несанкционированные собрания и хранение оружия.
Согласно заявлению полиции, радикальные протестующие ведут себя все более и более агрессивно, устраивают акты вандализма, поджоги, вооруженные нападения на полицейских. В полиции сообщали, что в воскресенье радикальные протестующие напали на сотрудников полиции, бросали кирпичи, стеклянные бутылки, обливали полицейских неизвестной жидкостью, стреляли металлическими шариками из арбалета, стрелами из лука.
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих. 27 июля 2019
11 июня, 14:59
Новый закон об экстрадиции: благо Гонконга или "смерть автономного статуса"В Гонконге сотни тысяч жителей недовольны возможным изменением порядка экстрадиции подозреваемых и преступников. Оппозиция считает, что Китай теперь сможет заставить замолчать диссидентов. Власти говорят лишь о модернизации законодательства. Кто прав?
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