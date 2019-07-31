В Тюменской области прогремел взрыв в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл — РИА Новости. В поселке Боровский Тюменской области произошел взрыв газа в частном жилом доме, сообщил РИА Новости представитель регионального МЧС.
Инцидент случился рано утром в среду на улице Набережной. Погибли мужчина и десятилетний ребенок.
"Дом был разрушен, и происходило открытое горение. В 05:48 (03:48 мск) пожар был локализован, в 06:04 (04:04 мск) ликвидирован", — уточнил собеседник агентства.
В тушении участвовали 56 человек и 22 единицы техники. Сейчас ведется проливка и разбор конструкций.
Под Тюменью в жилом доме взорвался газ, есть жертвы— Наш город Тюмень (@nashgorod) 31 июля 2019 г.
В ночь на 31 июля в поселке Боровский Тюменской области два человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме.https://t.co/wYNAPABXX4 pic.twitter.com/ztdGdKgSKu