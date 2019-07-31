В Тюменской области прогремел взрыв в жилом доме

Под Тюменью в жилом доме взорвался газ, есть жертвы



В ночь на 31 июля в поселке Боровский Тюменской области два человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме.https://t.co/wYNAPABXX4 pic.twitter.com/ztdGdKgSKu